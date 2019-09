Vrouw vindt gestolen fiets terug op Marktplaats en rolt serie-fietsendief op

HILVERSUM - Een 36-jarige vrouw uit Hilversum heeft afgelopen zondag aan de Kleine Drift een veelvoudig fietsendief op heterdaad betrapt. De dader verkocht de fietsen door via Marktplaats, waar de Hilversumse haar fiets herkende en poolshoogte ging nemen. De politie heeft de 40-jarige man opgepakt.

Afgelopen zondagavond zag de vrouw haar fiets, die een dag eerder werd gestolen, voorbijkomen op Marktplaats. Zij besloot een afspraak met de koper te maken, om te kijken of het zeker weten haar fiets betrof. Toen dit het geval was, belde zij direct de politie.

De agenten zagen al snel dat de fiets van de 36-jarige vrouw uit Hilversum niet de enige buit was van de dief: er stonden maar liefst vijftien tweewielers in de schuur van de verdachte. Ook vond de politie een betonschaar en een slijptol, typisch gereedschap dat nodig is bij het stelen van fietsen.

De verdachte is opgepakt voor heling. De recherche doet verder onderzoek.