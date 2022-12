'Man met de bijl' krijgt 4 maanden voorwaardelijk en hulp bij zijn drugsverslaving

De 56-jarige E.D. uit Heerhugowaard heeft een voorwaardelijke celstraf van vier maanden gekregen, met een proeftijd van twee jaar en een verplichte behandeling voor zijn drugsgebruik. Ook krijgt hij een taakstraf van 100 uur. Dat besloot de rechtbank in Alkmaar vanmiddag. Afgelopen zomer, op 30 augustus, liep de man rond in het Singelpark met een bijl en bedreigde die avond drie 15-jarige jongens.

Terwijl hij een sprintje trekt richting de jongens, roept een van hen: "Hij heeft een bijl", en zetten het alle drie op een lopen. In paniek bellen de jongens niet veel later naar 112.

Ze besluiten via een andere route naar de stad te lopen. Bij het Clarissenbolwerk komen ze E.D. opnieuw tegen. Op camerabeelden is vervolgens te zien dat E.D. een wenkend handgebaar maakt en daarna een bijl tevoorschijn haalt.

Op die zomeravond krijgt de politie rond vijf voor acht een melding binnen dat een groepje jongens even daarvoor is bedreigd door een man met een bijl in het Alkmaarse Munnikkenbolwerk.

In die verklaring gaat de rechter niet mee. "U kunt hoog en laag springen dat het niet de bedoeling was hen bang te maken. Maar door achter hen aan te rennen met een bijl in de hand, heeft u zich schuldig gemaakt aan bedreiging."

Dat hij met een bijl door het stadspark liep en daarmee minderjarigen bedreigden ontkent E.D. niet. Maar dat er sprake was van kwade zin en dat hij de jongens iets aan wilde doen, is volgens hem niet waar.

De rechter legt hem daarom een voorwaardelijke celstraf op van vier weken, met een proeftijd van twee jaar. Ook moet hij zich verplicht melden bij de reclassering en zich laten behandelen voor zijn drugsverslaving.

Taakstraf

Daarnaast krijgt hij een taakstraf van 100 uur. Komt hij de voorwaarden niet na, dan moet hij alsnog de cel in.

Een van de twee aanklachten van fietsenheling is in de uitspraak van de rechter komen te vervallen. "Er is geen aangifte gedaan en we kunnen onvoldoende vaststellen dat deze is gestolen. Hiervan spreken we u vrij", verklaart de rechter.

Volgens de rechter is E.D. al heel wat keren met justitie in aanraking gekomen en veroordeeld, voor met name heling of diefstal. "Dat speelt in uw nadeel", stelt de rechter. "Zonder heler geen steler. U heeft al eerder nieuwe kansen gekregen, maar als u die niet grijpt, heeft u deze straf natuurlijk helemaal aan uzelf te danken."