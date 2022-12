Een beetje hoogtevrees houdt de wethouder niet tegen; De Koepoort weer in ere hersteld

Met enige hoogtevrees stapte wethouder Win Bijman van Enkhuizen vanmorgen in het bakje. Hij had de taak om de goudkleurige windvaan weer op de top van De Koepoort te schroeven. De prominente toegangspoort van Enkhuizen is na een restauratie van een half jaar weer in ere hersteld.

Met enige trots staat Willem Boeder, mede-eigenaar van aannemersbedrijf E.A.B, toe te kijken hoe de wethouder op grote hoogte de symbolische daad verricht. Als geboren Enkhuizer was hij 25 jaar geleden ook al betrokken bij de renovatie van het Rijksmonument, dat in 1574 is gebouwd. "Toen stond ik als jochie boven te timmeren. En nu mochten we de renovatie opnieuw doen. Dat is fantastisch, echt te gek."

Flinke klus

Het was een flinke klus. Een half jaar namen de werkzaamheden in beslag. Denk hierbij aan het herstellen van natuursteen, het voegwerk en de scheuren in de gevels. Verder vond er onderhoud en herstelwerk plaats aan de houten ornamenten en leibedekking. Ook werd het lood deels vervangen en is de buitenkant opnieuw geschilderd. "Er was lekkage, al jarenlang. Er was veel houtrot geconstateerd. Daar hebben we ook voor gewaarschuwd."

Inmiddels staat Bijman weer met beide benen op de grond. "Ik had nog wel iets langer boven willen blijven, want het uitzicht is prachtig."