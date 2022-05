De Koepoort in Enkhuizen wordt gerenoveerd: "Een eer om te doen"

Het binnenhengelen van deze klus is iets waar Willem Boeder trots op kan zijn. "Om het visitekaartje van Enkhuizen te mogen renoveren, dat is een hele eer. Toch uniek om zoiets te doen, heel leerzaam ook", zegt de directeur aan NH Nieuws.

Boeder weet hoe de vlag erbij hangt. Vijfentwintig jaar geleden al mocht hij het torentje van de Koepoort opknappen. "We weten hoe de vork in de steel steekt. Dat is prettig, kijkend naar de geschiedenis en de staat van de poort."

Vandaag en morgen worden de steigers geplaatst, waarna volgende week de renovatie begint. Deze duurt zo'n 20 weken. "Het is een flinke klus. Er moet veel gebeuren. Zo worden de muurankers ontroest en scheuren in de gevels, natuursteen en voegwerk weer hersteld."

Ook wordt de houten (draag)constructie hersteld en geïmpregneerd. Verder vindt er onderhoud en herstelwerk plaats aan de houten ornamenten en leibedekking. Als laatste, wordt het lood deels vervangen en wordt de buitenkant opnieuw geschilderd.

Bekend terrein

Het renoveren van monumenten in Enkhuizen is geen onbekend terrein voor Boeder. Zo werd in 2019 de Zuidertoren al gerenoveerd door het aannemersbedrijf. "Ook zijn we bezig aan de Nieuwstraat en Westerstraat, waar appartementen in de voormalige fietsenwinkel en oude groentezaak moeten komen", zegt hij.