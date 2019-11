Werken aan Zuidertoren op 65 meter hoogte: "Mooiste werkplek van Enkhuizen"

ENKHUIZEN - De Zuidertoren staat inmiddels vijf weken in de steigers voor groot onderhoud. En dat is geen klus voor mensen met hoogtevrees. Want alle werkzaamheden gebeuren op zo'n 65 meter hoogte.

Via een lift aan de buitenkant, en daarna nog een paar trappen kom je uit bij de top waar de gouden haan staat. "Het is de allermooiste werkplek van Enkhuizen", zegt Willem Boeder van het Enkhuizer Aannemersbedrijf (EAB). "Normaal doe ik rijtjeshuizen. Maar dit is toch wel heel bijzonder", aldus schilder Tom Claus.



Er wordt onder meer houtrotherstel gedaan, kapotte onderdelen worden vervangen en de toren moest ook geschilderd worden. "Het is het hoogste punt van Enkhuizen. En om dit dan als Enkhuizer aannemer te mogen doen is uniek", legt de aannemer uit.