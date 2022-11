Enkhuizer schilder Teun restaureert blikvanger van z'n eigen stad: "Stedemaagd shinet weer"

Vier maanden geleden werd het beeld naar beneden gehaald. En een grondige restauratie bleek geen overbodige luxe. Verf was in de loop der jaren afgebladderd. Het maakte het voor Teun, maar ook zijn collega's van schildersbedrijf Klaver, een mooie uitdaging.

'Met liefde behandelen'

Al zat dat hem niet in de moeilijkheid van de klus. "We wisten welke kleuren waren gebruikt. Verder is het gewoon met liefde behandelen en je ervaring in de strijd gooien. Dan is dit het resultaat." Trots op zijn werk is hij zeker. Want het blijft bijzonder om aan zo'n belangrijk monument uit je eigen stad te mogen werken.

Het werk maakt onderdeel uit van een grootscheepse restauratie van de Koepoort door aannemersbedrijf E.A.B. En naast de restauratie van de Stedemaagd is het schildersbedrijf, onder leiding van voorman Arie Schouten, ook verantwoordelijk voor de rest van het houtwerk.

"Het is geen ingewikkelde klus, maar vraagt wel extra aandacht. We hebben echt even moeten kijken wie we op deze klus zouden zetten", legt bedrijfsleider Ruud Bijl van Klaver uit. "De details zijn anders dan bij een gemiddelde woning. Het vraagt om bepaalde expertise van het schilderwerk."

