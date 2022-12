Oude kwitantie onthult: steenrijke koopman kocht Zandvoort voor een prikkie

300 jaar geleden werd Zandvoort gekocht door Paulus Loot, een steenrijke koopman uit Amsterdam die heel bepalend is geweest voor de ontwikkeling van het dorp. Het originele aankoopbewijs en bijbehorende kwitantie zijn dankzij speurwerk van een speciale werkgroep gevonden in het Noord-Hollands Archief. Sinds deze week zijn ze te bewonderen in het Zandvoorts museum.

Burgemeester David Moolenburgh mocht de 300 jaar oude documenten onthullen. "Ik heb het al eerder even in mogen kijken in het Noord-Hollands Archief en het is een prachtig document als je beseft wat voor geschiedenis daarachter zit. "

Paulus Loot had een landgoed in Haarlem en een bijzondere interesse in Zandvoort. Het is onbekend of hij er ook gewoond heeft, maar vermoedelijk kwam hij er graag. "Hij had wel iets met de zee en met Zandvoort", vertelt Klaartje Pompe, plaatsvervangend directeur van het Noord-Hollands Archief. "Misschien was hij wel de eerste die, net zoals talloze mensen nu, voelde hoe mooi het is aan zee."

