Politie stopt speurtocht naar daders van brandstichting coffeeshop Heerhugowaard

Het onderzoek naar de aangestoken brand van coffeeshop Stepping Inn aan het Raadhuisplein in Heerhugowaard is stopgezet. Camerabeelden van winkeliers leverden onvoldoende aanwijzingen op: na vijf maanden zijn er nog steeds geen verdachten in beeld. Dat meldt Politie Noord-Holland aan NH Nieuws.

Bij de enige coffeeshop van Heerhugowaard brak vorige zomer in de nacht van 2 juli brand uit aan de linkerkant van het gebouw. De brandweer wist het vuur vrij snel te blussen, maar het pand liep behoorlijk wat schade op. Uit camerabeelden en sporenonderzoek bleek later dat de brand bewust is aangestoken.

Op bewakingsbeelden van winkeliers uit de omgeving zijn twee jongens te zien met een soort hamer, die achter de winkels langs richting het Raadhuisplein lopen. Kort daarna rennen ze via dezelfde weg terug een steeg in. Ook is de vermoedelijke vluchtauto te zien, die even verderop voor een drogisterij parkeert. De twee brandstichters zijn daar mogelijk later weer ingestapt.

Moeilijk herkenbaar

Maar wie de jongemannen op de beelden zijn, daarover tast de politie vijf maanden later nog altijd in het duister. "De daders zijn op de beelden niet simpel herkenbaar", verklaarde de politie eerder tegen NH Nieuws.

Een woordvoerder van de politie laat nu aan NH Nieuws weten dat het onderzoek tot niets heeft geleid. "Er is helaas geen zicht op verdachten, het onderzoek is daarom afgerond."

Stepping Inn draait na een flinke renovatie en een likje verf weer op volle toeren. Dat de zaak is stilgelegd, verbaast de coffeeshopeigenaar, die ook van niets blijkt te weten. "Ik heb al heel lang geen contact meer gehad met de politie. Erg vaag dit. Van de beschikbare camerabeelden wisten ze ook niets af, zo goed doen ze hun best blijkbaar", is zijn reactie.

Bekijk hier de camerabeelden van winkeliers waarop de twee daders zichtbaar zijn: