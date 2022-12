Honderden mensen bewijzen laatste eer aan doodgereden Volendamse tiener Jim

Honderden mensen hebben vanochtend in Volendam omgekomen Jim (15) een laatste groet gebracht. De tiener kwam om het leven toen hij zaterdagnacht op de Heideweg werd geschept door een taxi.

Een lange stoet begeleidde Jim vanochtend vanaf zijn woning naar de Mariakerk, waar de uitvaartdienst werd gehouden. Jims vrienden liepen voor de rouwauto uit en zagen hoe ook langs de route tientallen mensen zich hadden verzameld om Jim hun laatste eer te bewijzen.

Een stille tocht was het niet, maar de route werd wel grotendeels in stilte afgelegd. Sommige mensen laten weten dat ze de dood van hun jonge plaatsgenoot 'verschrikkelijk' vinden. Veel aanwezigen ervaren een dubbel gevoel, want het WK en Sinterklaas zijn normaal gesproken reden voor een feestje.

Herdenkingsplek

Het noodlottige ongeval gebeurde zaterdagnacht rond 00:30 uur vlak bij het Don Bosco college, waar Jim in de vierde klas zat. In het schoolgebouw is een herdenkingsplek ingericht en vanmorgen hebben medewerkers van de school samen met de leerlingen een krans bij de school neergelegd.

Ook bij voetbalvereniging RKAV wordt stilgestaan bij Jims overlijden. De tiener keepte daar in een van de voetbalteams. De vereniging heeft alle zaal- en veldwedstrijden dit weekeinde geschrapt en in de kantine is een stilteplek ingericht met een condoleanceregister. Het eredivisieteam van RKAV Volendam speelt vandaag met rouwbanden om. Op de plek waar Jim verongelukte liggen bloemen en knuffels.

