Huilende Volendammers leggen bloemen en knuffels voor verongelukte Jim (15)

Het is een komen en gaan van vooral veel leerlingen van het Don Bosco College. De school ligt naast de weg waar het ongeluk gebeurde. Jim was ook een leerling van de school. Daar hadden ze vandaag een aangepast lesprogramma zodat er tijd en ruimte was om met elkaar te praten.

Een jongen komt zwaar geëmotioneerd aanfietsen met zijn vader. "Het was mijn neef", zegt hij door zijn tranen. Hij haalt een knuffel uit zijn binnenzak en legt die op de plek neer. "Het is nog niet te bevatten", zegt zijn vader.

Ook voorbijkomende automobilisten stoppen even en kijken naar de bloemenzee. Een automobilist slaat een kruisje en rijdt vervolgens door.

Sporen

De sporen van het onderzoek zijn op de weg waar het noodlottige ongeval plaatsvond nog goed zichtbaar. Letters en cijfers laten het sporenonderzoek van de politie zien, dat nog in volle gang is. "We hebben nog geen nieuwe informatie over wat er precies gebeurd is", zegt de woordvoerder van de politie. "We houden een buurtonderzoek en vragen iedereen die iets gezien heeft of beelden heeft om zich te melden."

Ondertussen zitten de Volendammers vol vragen. Had de taxichauffeur gedronken? En hoe hard heeft hij wel niet gereden? De politie laat weten nog druk bezig te zijn met het onderzoek en kan hier nog geen antwoord op geven. De taxichauffeur, een 27-jarige man uit Amsterdam, is verhoord en naar huis gestuurd in afwachting van eventuele verdere stappen.

Jim wordt zaterdag begraven. Volendammers die daar behoefte aan hebben kunnen de laatste eer bewijzen in een erehaag, vanaf 10.00 uur aan het begin van de Schoolstraat in de richting van de Plutostraat.