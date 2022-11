Volendam in rouw om verongelukte Jim (15): "Hier zijn geen woorden voor"

Volendam is in diepe rouw om de 15-jarige Jim die zaterdagnacht om het leven kwam nadat hij op zijn fiets werd aangereden door een taxi. Het ongeluk gebeurde op steenworp afstand van het Don Bosco College, waar Jim ook op school zat.

De middelbare school opende zondagmiddag de deuren waar tientallen leerlingen en docenten elkaar troosten. De schoolleiding laat weten dat ook maandag het rooster van de leerlingen kan worden aangepast.

"We wensen zijn ouders, zusje en broertje en iedereen die hem kent heel veel sterkte toe. We kunnen ons voorstellen dat je behoefte hebt om hierover te praten met elkaar. Hiervoor bieden we morgen ruimte op school. Je ontvangt een e-mail met meer informatie over jouw rooster. Mocht je in de tussentijd behoefte hebben aan een gesprek, neem dan contact op met jouw mentor", laat de schoolleiding zondagavond weten.

Weggeslingerd

Jim fietste zaterdagnacht rond 0.30 naar huis toen hij op de Heideweg door een taxi werd geschept. Volgens omstanders werd hij 'weggeslingerd'. Zijn fiets werd 50 meter verderop gevonden. De tiener werd ter plaatse gereanimeerd. Daarna is hij met hoofdletsel met de ambulance vervoerd naar het ziekenhuis, waar hij later op de dag overleed.

De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. De bestuurder van de taxi, een 27-jarige man uit Amsterdam, is aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. Daar is een bloedmonster bij hem afgenomen. Zodra de uitslag van het bloedonderzoek bekend is wordt de bestuurder verhoord.

Condoleance

Voor de nabestaanden regent het steunbetuigingen op social media. Veel Volendammers plaatsen een kaarsje om vrienden en familie van Jim sterkte toe te wensen. "Het ergste wat je kan overkomen. Je kind verliezen", schrijft iemand. "Hier zijn geen woorden voor", en: "Er hangt een donkere lucht boven Volendam."

Inmiddels is er ook een condoleance geopend voor Jim.

(De condoleance kan overbelast zijn, omdat veel mensen proberen een berichtje achter te laten voor Jim en zijn familie)