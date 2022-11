Fietser (15) overlijdt na aanrijding met taxi in Volendam

De 15-jarige jongen die vannacht werd aangereden op zijn fiets door een taxi in Volendam is aan zijn verwondingen overleden. Dat melden verschillende mensen aan NH Nieuws.

Het ongeluk gebeurde rond 00.30 uur op de Heideweg, ter hoogte van Bowling en Partycentrum de Zedde. Een taxichauffeur, een 27-jarige man uit Amsterdam, reed de tiener aan. De fietser werd volgens een ooggetuige 'weggeslingerd' en 50 meter verderop gevonden.

Alle hulpdiensten kwamen in actie. Het slachtoffer werd volgens omstanders gereanimeerd en zwaargewond naar ziekenhuis gebracht. De bestuurder is door de politie aangehouden en overgebracht naar het politiebureau ,"maar is inmiddels weer vrij gelaten", laat de politie aan NH Nieuws weten.

Steunbetuigingen

Volendam is in rouw. Op Facebook staan er tientallen steunbetuigen voor de nabestaanden, familieleden, vrienden en vriendinnen. Veel Volendammers plaatsen een foto van een kaars om zo de familie kracht en steun toe te wensen.

De jongen was een leerling van het Don Bosco College in Volendam. De school opent vanmiddag de deuren van 15.30 tot 17.00 uur voor leerlingen die naar aanleiding van het tragische ongeval behoefte hebben om naar school te komen. Docenten en schoolleiding zijn daar aanwezig om leerlingen op te vangen.