Dierenambulance loopt 40 kilometer in de hoop op nieuwe sponsoren: "Willen eigen plek"

Vrijwilligers van Dierenambulance Hoorn trotseren de koude temperaturen vandaag en lopen maar liefst 40 kilometer. Met de actie vraagt de stichting om aandacht. Ze merken namelijk dat het financieel steeds moeilijker te behappen valt. Daarnaast is de enige dierenambulance van West-Friesland ook dringend op zoek naar een eigen plek om dieren te verzorgen en mensen op te leiden. "We verzorgen de opgevangen dieren momenteel thuis."

Dierenambulance Hoorn loopt 40 kilometer om geld in te zamelen - NH Nieuws

Statement afgeven Met de sponsortocht wil Dierenambulance Hoorn een statement afgeven: namelijk dat een eigen locatie écht noodzakelijk is. "Al jaren wordt bij de zeven West-Friese gemeenten gevraagd om een eigen pand. Maar daar is veel geld voor nodig", zegt coördinator Debbie Warmenhoven van Dierenambulance Hoorn.

Dierenambulance Hoorn loopt 40 kilometer om aandacht te vragen en hoopt zo nieuwe sponsers te werven - Tom de Vos/NH Nieuws

Sinds kort heeft de gemeente Hoorn een toezegging gedaan om de Dierenambulance te voorzien van een subsidie. Hiermee is een bedrag van zo'n 12.500 euro gemoeid. "Maar we zijn er nog lang niet", zucht vrijwilliger Kiki Pierlo die meeloopt met de sponsoractie. "Mensen vinden het normaal dat er een dierenambulance rijdt, maar er is weinig aandacht voor de dierenambulance om te kunnen blijven bestaan." Kiki hoopt dan ook dat de sponsoractie andere gemeenten zal inspireren om ook te helpen. "We bestaan natuurlijk al 35 jaar, dus het is fijn dat er eindelijk 'iets' gebeurd is. Ik hoop gewoon dat de gemeenten gaan inzien dat de inwoners die in hun gemeenten wonen het een heel belangrijk onderwerp vinden."

Op zoek naar vrijwilligers Het werk van Dierenambulance Hoorn valt of staat met vrijwilligers. "We staan daarom ook te springen op nieuwe vrijwilligers die ons willen helpen met onze missie", legt vrijwilliger Denise van ‘t Ende uit. "We coveren heel West-Friesland, we rijden de hele dag en nacht rond met één auto. Dus het zou fijn zijn als we dat allemaal kunnen uitbreiden, zodat wel alle dieren in nood kunnen helpen." Het streefbedrag van Dierenambulance Hoorn staat gericht op 2.500 euro. Tot nu toe is daarvan 1.200 euro opgehaald, dankzij deze sponsortocht. Het uiteindelijke eindbedrag wordt door Stichting DierenLot verdubbelt.