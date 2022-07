Boek gaat na zes jaar dicht voor Dierenambulance West-Friesland

Gedwongen door privé-omstandigheden sluit de dierenambulance in Westwoud na 6 jaar haar deuren. Hiermee verdwijnt de stichting uit het straatbeeld, die jarenlang een begrip was in West-Friesland.

Ineens, begin deze week, kwam het bericht naar buiten dat Dierenambulance West-Friesland – gevestigd in Westwoud – haar deuren gaat sluiten. Een groot gemis en aderlating, zo valt te lezen in de reacties onder hun bekendmaking op Facebook. "Ontzettend jammer en jullie zullen heel erg gemist worden", reageert Chicka van der Meer.

"Donateurs worden nog tot 1 januari geholpen, die willen we graag tegemoetkomen. De gewone meldingen worden na morgen niet meer opgepakt. Verdrietig, maar het is niet anders", zegt Arie Flot, chauffeur bij de stichting. De beslissing heeft hem dan ook 'veel pijn' gedaan. Al die jaren zette hij zich in voor dieren in nood. Van vossen tot reigers. In 2018 doneerde Stichting Dierenlot – uit erkenning – nog een gloednieuwe ambulance, voorzien van de nieuwste gadgets.

Over de reden van het toch wel abrupte afscheid wil Flot niks kwijt, omdat het om privéredenen gaat.

Wat nu met gewonde dieren?

Waar moet je nu heen als je een gewond dier hebt? Nou, je kan gewoon de dierenambulance bellen. In Hoorn is er ook een stichting, die al ruim dertig jaar actief is. "In het verleden waren we ook de enige. Ondanks dat we vaker moeten uitrukken, voorzie ik geen problemen", legt Fred Perrier van Dierenambulance Hoorn en omstreken uit. "De drukke periode, met al die jonge vogeltjes, hebben we net achter de rug. We zien wel wat de toekomst brengt. Dat we de dieren in nood blijven helpen, staat vast."



Bekijk hieronder de reportage die NH Nieuws in 2019 met Arie Flot maakte: