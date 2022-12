Jonge Amsterdammers massaal naar Hilversum Oost en nemen buurt flink onder handen

Van de hoofdstad de oversteek maken naar de mediastad. Steeds meer jonge Amsterdamse gezinnen kiezen hiervoor, dat blijkt uit cijfers van de Makelaarsvereniging Amsterdam. De komst van nieuwe Hilversummers is op verschillende manieren te merken in de buurten waar ze gaan wonen, zoals in de Astronomische Buurt in Hilversum oost.

Hilversum is hot onder jonge Amsterdammers en dat ziet ook Jan-Willem Kuipers, van De Gooische Makelaar. Zelf is hij geboren en getogen op de Larenseweg, dus kent hij Hilversum oost op zijn duimpje. "Met name als ze kinderen krijgen willen ze de ruimte opzoeken. In Amsterdam wonen ze meestal kleiner, op een- of tweehoog en is het duurder", omschrijft Kuipers. En die vraag naar meer ruimte was vooral tijdens de coronacrisis te merken, want toen nam de stroom Amsterdammers erg toe, merkte de makelaar. "Mensen moesten natuurlijk thuis werken en als je dan op 50 tot 60 vierkante meter zit is het hier fijner. Hier heb je natuurlijk een huis met een tuintje in plaats van een balkonnetje."

Amsterdammers naar Hilversum Hilversum is gewild en staat op een derde plaats als het gaat om plaatsen waar Amsterdammers naartoe verhuizing. Op de tweede plaats staat Haarlem en eenzaam aan de top blijft de hoofdstad zelf. Het grootste aantal Amsterdammers verhuist namelijk binnen de stadsgrenzen. Als je inzoomt op Hilversum zie je dat in 2018 en 2019 nog 16 procent van alle verhuizingen naar de mediastad uit Amsterdam kwamen. In 2020 steeg dit percentage naar 20 procent. In 2021 en 2022 schoot dit percentage door naar 23 procent. De Amsterdammers legde dit jaar gemiddeld 597.506 euro neer voor een koopwoning in Hilversum. Bron: Makelaarsvereniging Amsterdam/Nederlands Vereniging van Makelaars

Ook de voorzieningen van Hilversum in vergelijking met de rest van 't Gooi spelen een belangrijke rol in de keuze voor de mediastad. "Het is gewoon de grootste plaats in de omgeving met daarbij de meeste faciliteiten. Je hebt hier bijvoorbeeld een internationale school en de intercity waardoor je in een half uur op Amsterdam Centraal staat", wijst de makelaar aan. "Dan is verhuizen naar bijvoorbeeld Bussum, Baarn of Soest net een stapje te ver." En in Hilversum zijn het vooral de wat ouder ogende wijken die in de smaak vallen bij de woningzoekende Amsterdammers. "Die zijn de Amsterdamse bouwstijl gewend. Dus die vinden het helemaal niet erg dat iets van steen is en een spouw heeft."

"Het is een soort digitale kabelkrant, waardoor je weet wat er speelt. Van het speelpleintje tot dingen in de gemeenteraad" Thijs Burgerhof - bewoner van de Astronomische Buurt

Zo zijn de buurten rond de Geuzenweg en de Hoge Larenseweg bijvoorbeeld erg in trek, ziet Kuipers. "Dat waren vroeger buurten waar de aannemer en de loodgieter woonden. Waar ze bij wijze van spreken met op een kratje in de voortuin zaten en gezellig met elkaar borrelden. Maar nu zijn ook die buurten ontploft qua prijzen toen de Amsterdammers er gingen wonen. Dat zit ongeveer tussen de drie en vierenhalf ton." Astronomische buurt "En dan heb je de Astronomische buurt en dan zit je al op de vier en zes ton", zegt Kuipers. De zaak van de makelaar ligt op de hoek van de Jan van der Heijdenstraat en de Eemnesserweg, een daarmee in deze populaire buurt. Ook deze wijk heeft veel jarendertigwoningen die gewild zijn onder Amsterdamse woningzoekenden. Ook wat betreft de voorzieningen is het gewild, zo ligt de wijk aan de Zuiderheide en heeft het winkelcentrum Seinhorst, speelplein 't Wegapleintje en meerdere basisscholen in de omgeving. De tekst gaat door onder deze foto.

Jan-Willem Kuipers bij de Gooische Makelaar

Een van deze 'nieuwe' bewoners van zo'n jarendertigwoning in de Astronomische Buurt is de 35-jarige Thijs Burgerhof. Samen met zijn vrouw Florentine, zoon Toon van 3 en dochter Belle van 1 jaar oud maakte hij begin 2020 de overtocht van een appartement in de Amsterdamse Rivierenbuurt naar een koopwoning in de Hilversumse Siriusstraat. De redenen voor de verhuizing van Thijs lijken erg op het beeld dat Kuipers schetst: de stadse gemakken, meer ruimte en natuur om de hoek. prOOST Om al deze nieuwe inwoners in de buurt te helpen landen is er een Whatsappgroep genaamd prOOST in het leven geroepen. "Ik zat met mijn kinderen in de zandbak van het Wegapleintje en toen vroeg iemand of ik al in prOOST zat. 'Wat is dat dan?' vroeg ik", herinnert Thijs zich. In deze chatgroep zitten nu ongeveer 250 deelnemers, waaronder veel jonge oud-Amsterdammers. Vanuit de chat worden er onder anderen initiatieven rond Koningsdag en Oekraïense vluchtelingen op poten zetten, borrels gehouden en hebben ze een 'lokale marktplaats.' "Het zijn echt leuke dingen die georganiseerd worden. Het is een soort digitale kabelkrant, waardoor je weet wat er speelt. Van speelpleintjes tot dingen in de gemeenteraad", omschrijft Thijs. Astronomische aanpak Maar bij borrels alleen blijft het niet, want vanuit deze groep nemen de ondernemende deelnemers de buurt zelf ook onder handen. Het Wegapleintje is hier een goed voorbeeld van. De speelplaats langs de Wegastraat en de Van De Sande Bakhuyzenstraat was lang een vervallen speelplaats waar veel hangjongeren zaten en waarvan de buurt overlast ervoer. De tekst gaat door onder deze foto.

Thijs Burgerhof bij zijn jaren dertigwoning aan de Siriusstraat

Maar het was vanuit deze prOOST dat besloten werd het pleintje uit het slop te trekken. Zo kwam er een muurschilderingen op de afgebladderde muur en kwamen er gloednieuwe speeltoestellen. "Iemand roept in de chat dat ze er wat aan willen doen en opeens worden er allemaal tekeningen en plannen de groepschat gedeeld." Waar de jonge gezinnen zich ook al langere tijd hard voor maken is het realiseren van een horecazaak in de buurt. In de ogen van de nieuwe Hilversummers is er weinig horeca in hun buurt. "Daar moest ik aan wennen in vergelijking met onze oude buurt in Amsterdam: je rolt de straat uit en je hebt hier geen koffietentje", schetst de voormalig Amsterdammer. De prOOST'ers begonnen eind vorig jaar al met lobbyen en hoewel de wens nog springlevend is, wil het daadwerkelijke realiseren nog niet erg vlotten. Er wordt druk gezocht naar een ondernemer die iets wil openen. De huidige energiecrisis gooit echter nog roet in de koffie. Tekst gaat door onder de foto's.

Speeltuin 't Wegapleintje

Winkelcentrum Seinhorst

Het g-woord Dat dit proces samen gaat het spookwoord gentrificatie, het steeds duurder worden van de buurt waardoor armere Hilversummers er niet kunnen wonen, is dan ook logisch. "Het is simpelweg niet meer tegen te houden", zegt Kuipers. Ook Thijs sluit zijn ogen er niet voor. "We zijn er erg van bewust. Hier in de straat of bij het speelplein sta, valt het gelukkig nog mee. Ik ben blij me de diversiteit in de wijk." Met de komst van alle nieuwe inwoners neemt ook de parkeerdruk toe. "Veel gezinnen hebben twee auto's en deze wijk is gebouwd in de jaren dertig. Die is hier gewoon niet op ingericht", vertelt Kuipers. "Het is daarom ook dat er nu gekeken wordt naar het inzetten van parkeervergunningen." Ook Thijs herkent dit beeld. "Wij denken weleens 'wat zou de straat er nog mooier uitzien als hier geen auto's zouden staan.'" Maar toch lijkt het op grote schaal goed uit te pakken als je het aan Kuipers vraagt. "De huizen worden goed onderhouden. Hoewel deze jonge bewoners zelf niet meer klussen, pakken ze het wel flink aan. De daken worden vernieuwd en ze verduurzamen flink. Er komt weer een impuls in de wijk. Dat verdient de Astronomische Buurt ook."