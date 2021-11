Streetart moet Hilversum een boost geven: "Reden genoeg om er wat moois van te maken"

Hilversum een beetje mooier maken met streetart. Dat is het doel dat Raoul van de Wetering voor ogen heeft. Met platform Hilversummers.nl mobiliseert hij creatievelingen van de mediastad om ze te strikken om bijvoorbeeld een kale gevel om te toveren tot graffiti-kunstwerk.

"Hilversum is dé mediastad, een creatieve stad, maar dat wordt nu nog veel te weinig uitgedragen. Toen ben ik me gaan afvragen hoe we dat zouden kunnen verbeteren, samen met de bewoners. Streetart kan daarbij een mooie rol spelen voor Hilversum."

Zo werd bijvoorbeeld deze gevel nabij het station een project van Raoul. "Als je met de trein Hilversum binnenkomt, is deze muur het eerste dat je ziet. Reden te meer om er iets moois van te maken."