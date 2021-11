Bewonersinitiatief prOOST wil nieuwe horeca in wijk Hilversum-Oost

Buurtinitiatief prOOST - bestaande uit bewoners van Hilversum-Oost - hebben een onderzoek laten doen naar de mogelijkheden van de komst van horeca in de wijk. Het onderzoek werd uitgevoerd door een adviesbureau en financieel ondersteund door de gemeente. Volgens dit onderzoek is deze mogelijkheid er zeker. Dat zegt lid van het initiatief Sandra Hulsman in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag .

Hilversum-Oost is een populaire wijk voor jonge gezinnen met kinderen uit grote steden als Utrecht en Amsterdam. Deze groep nieuwe bewoners begon het initiatief prOOST om de saamhorigheid in de wijk te verbeteren. De groep heeft inmiddels ongeveer 250 leden. Een deel van deze groep vond het aanbod van horeca in de wijk tegenvallen en wilde hier wat aan doen.

Volgens deze groep heb je naast de winkels en een aantal snackbars weinig aanbod. De afstand tussen de wijk en het centrum met horeca is volgens de groep nog te groot. "Voordat je in het centrum bent met de kinderwagen en je weer terug bent is het voor de kinderen alweer bedtijd. Het zou veel fijner zijn als je op loopafstand in de wijk zelf kan afspreken", legt Hulsman uit.

"We hoorden dit steeds meer van mensen uit bijvoorbeeld Amsterdam of Utrecht die dat wel gewend waren. Ze vonden het ook een beetje saai hier." Ze snapt dat dit een luxeprobleem genoemd kan worden, maar zegt ook dat de sociale cohesie belangrijk is.

Onderzoek

Nu heeft de wijk onderzoek laten doen door adviesbureau First Mate - met financiële steun van de gemeente - naar de mogelijkheden voor de horeca. Deze blijken er uit het onderzoek ook te zijn. Nu zijn de bewoners op zoek naar een 'all-day horecaconcept' in Hilversum-Oost.

Om dit te realiseren organiseert de groep 7 december een avond voor ontwikkelaars en horecaondernemers om mee te denken en om horeca naar oost te lokken. "Het is nu nog wachten op een ondernemer die het aandurft."

Luister het hele interview terug via deze link.