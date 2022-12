1500 lampjes voor dak- en thuislozen: "Belangrijk om medeburgers te helpen"

Met je drie zoons en man meerdere decemberavonden achter elkaar 750 lampjes, met een gedichtje, inpakken voor een goed doel. In 2019 overkwam dat Lalita van Lamsweerde. Ze wilde samen met Twan Stoelman geld inzamelen voor kwetsbare Haarlemmers. Inmiddels is hun goededoelenactie vier jaar verder en het aantal lampjes verdubbeld.

Geef een lichtje door - NH Nieuws

Het gaat om de lampjesactie voor Stem in de Stad, je hebt er waarschijnlijk wel eens van gehoord. De bedenkster ervan is Lalita van Lamsweerse die de actie samen met horecaondernemer Twan Stoelman in 2019 voor de eerste keer heeft opgezet. "We wilden toen wat doen voor kwetsbare Haarlemmers", zegt Van Lamsweerde met een doos vol lichtjes in haar hand. "In de donkere dagen voor Kerst dachten we aan licht, want wat is er mooier dan het licht door te geven."

"In 2019 kregen we geen hulp. Toen heb ik mijn hele gezin ingezet" Lalita van Lamsweerse

Dus werden er 750 waxinehoudertjes en waxinelichtjes geregeld, en kreeg kinderboekenschrijver Bies van Ede een telefoontje: of hij er een toepasselijk gedichtje bij kon schrijven. Ook die andere Haarlemse icoon, Eric Coolen, werd benaderd om het houdertje van een toepasselijke tekening te voorzien. Tekst gaat door onder de foto.

Lampjes te koop in een winkel in Haarlem - Michael van der Putten/NH Media

Alleen toen ontstond er wel een probleem: van het houdertje, waxinelichtje en gedichtje moest een pakketje worden gemaakt. "Inderdaad", lacht de Haarlemse goeddoener. "In 2019 hadden we geen mensen die ons konden helpen om alles in te pakken. Toen heb ik mijn gezin ingezet. Mijn drie kinderen stonden allemaal naast elkaar met ieder een eigen taak. Toen hebben we 750 lampjes ingepakt." 1500 lampjes Inmiddels zijn we vier jaar verder en is de actie verdubbeld, naar 1500 lampjes. Gelukkig krijgt Van Lamsweerde nu veel meer hulp van onder andere Stem in de Stad en Paswerk, die helpen met inpakken en de verspreiding. En Stem in de Stad? Die zijn maar wat blij met het idee van Van Lamsweerde. "Het is geweldig dat Lalita, met inmiddels wat hulp van ons, dit werkelijkheid heeft gemaakt. Het is steun van een Haarlemse burger en dat is altijd fijn", aldus Petra de Vries van Stem in de Stad.

Stem in de Stad zit op de Nieuwe Groenmarkt. Het is een plek die ondersteuning biedt aan dak- en thuislozen of ongedocumenteerden. De mensen kunnen er zeven dagen in de week terecht voor een warm drankje, een hapje of een gesprekje.