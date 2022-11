Vincent van der Voort slaat eerste ronde WK darts over, Niels Zonneveld tegen Williams

Vincent van der Voort en Niels Zonneveld kennen hun tegenstander op het WK darts. De twee zijn de enige Noord-Hollanders die in actie komen op het WK darts dat op 15 december in Londen begint.

Vincent van der Voort stroomt pas in de tweede ronde van het WK in. The Dutch Destroyer is de nummer 28 op de wereldranglijst, waardoor hij de eerste ronde overslaat. Op donderdag 22 december speelt Van der Voort tegen de winnaar van de partij tussen Cameron Menzies en Diogo Portela.

Voor Van der Voort wordt het zijn zestiende WK-deelname in zijn carrière. Vorig jaar eindigde het avontuur bij de laatste 32. Toen verloor de 46-jarige Noord-Hollander reglementair omdat hij positief testte op het coronavirus. In 2011 en 2015 reikte Van der Voort tot de kwartfinale op het wereldkampioenschap.

Zonneveld

Niels Zonneveld neemt het op maandag 19 december in de eerste ronde op tegen Lewy Williams. De 24-jarige Uitgeester weet ook gelijk dat hij bij winst in de tweede ronde Michael van Gerwen zal treffen. Voor de nummer 76 van de wereld is het zijn tweede WK in zijn carrière. Twee jaar geleden eindigde zijn avontuur al in de eerste ronde tegen William O'Connor.

Het WK darts begint op 15 december in Alexandra Palace. De finale wordt op zondag 3 januari gespeeld.