Darter Zonneveld benaderd door matchfixer: "Of ik expres wilde verliezen"

UITGEEST - Ook de Noord-Hollandse darter Niels Zonneveld uit Uitgeest is benaderd door een matchfixer. "Ik kreeg via WhatsApp een bericht. Het kwam er op neer of ik expres wilde verliezen", vertelt Zonneveld.

De 22-jairge darter werd vorig jaar april dus benaderd via WhatsApp. Nadat hij het nummer had geblokkeerd is er geen contact meer geweest. De Noord-Hollander laat weten dat hij blij is dat het nieuws naar buiten komt.

Zonneveld heeft nu de komende weken geen wedstrijden gepland staan. Eind april staan er vooralsnog wedstrijden in Duitsland gepland voor hem.