Geen extra steun is volgens Sporting S uit Schermerhorn de doodsteek voor veel sportclubs

Een energierekening die van 900 euro naar 2000 euro per maand gaat. Sportvereniging Sporting S in Schermerhorn heeft, net als veel andere clubs, moeite om de broek op te houden. Extra steun uit Den Haag lijkt er niet te komen. Dat werd gisteren duidelijk tijdens een debat met Minister Helder voor Sport. Piet Groot van Sporting S vreest voor de toekomst: "Het is een sneeuwbal die steeds groter wordt."

En dat terwijl de energierekening al bijna niet meer op te brengen is. En die moet bij Sporting S door verschillende afdelingen worden betaald. Zo is er voetbal, handbal, zaalvoetbal, biljart en badminton. "We hebben gelukkig wat vet op de botten. Maar onze spaarcenten gaan nu allemaal op aan de energierekening. Bij ons worden de douches nog niet afgesloten, maar dat de contributie omhoog gaat is onoverkomelijk."

"Een druppel op een gloeiende plaat", zo noemt Piet Groot het noodfonds voor sportclubs die de energierekening niet meer kunnen betalen. In het potje zit zes miljoen euro. Dat werd vorige week duidelijk uit de Najaarsnota, die minister Kaag van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. "Dat is een paar honderd euro per amateurvereniging, dat gaat toch nergens over."

Naast het noodfonds krijgen gemeenten via het gemeentefonds 300 miljoen euro om hun verenigingsleven op peil te houden. "Het is echt niet niks, maar we kunnen niet alles doen", zei de minister, verwijzend naar de steeds leger wordende schatkist ."Ik kan geen garantie geven dat iedere sportvereniging de winter overleeft", aldus de NOS.

Contributie omhoog

De oppositie in de Tweede Kamer vindt het erg karig en zo denkt Piet Groot, die al 42 jaar betrokken is bij Sporting S betrokken is, er ook over. "Als de contributie omhoog gaat, haken er leden af. Dat zorgt er weer voor dat minder leden de kosten moeten verdelen en de contributie dus verder omhoog gaat. Je zit in een neerwaartse spiraal en dat is uiteindelijk de doodsteek voor sommige verenigingen."

En dat terwijl Schermerhorn volgens Groot juist trots is op het verenigingsleven. Hij houdt dan ook zijn adem in bij de volgende ledenvergadering van de verschillende afdelingen. "De contributie zal omhoog moeten en dat zijn kleine drama's. Er zullen mensen zijn die dat niet meer kunnen betalen en daardoor niet meer kunnen sporten. Dat is toch eigenlijk ontzettend triest."