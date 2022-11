Bronzen medaille voor Denise Betsema in Kortrijk, maar neemt wel koppositie over

Denise Betsema deed zaterdagmiddag mee aan de CAPS Urban Cross in het Belgische Kortrijk. Dat was de tweede race van de Trofee veldrijden. De veldrijdster van Texel werd derde, maar nam wel de koppositie in het algemeen klassement over van Fem van Empel. Marianne Vos werd eerste in Kortrijk.

Betsema kende een slechte start van de race en zat samen met Ceylin del Carmen Alvaro in een groepje achter de koplopers Lucinda Brand en Vos. In het tweede rondje voerde de Texelse het tempo op en sloot ze weer aan. Het resterende gedeelte bracht weinig verandering. Betsema fietste vooraan en had Vos in haar wiel. Tijdens de slotronde werd de veldrijdster uit Oudeschild achterhaald door Vos en Alvarado, waardoor ze derde werd.

Fem van Empel, die voorafgaand aan de cross bovenaan stond, liet verstek gaan in Kortrijk. De Wereldbekerwedstrijd in Hulst werd morgen namelijk verreden. Betsema heeft een voorsprong van vier minuten op Van Empel. De volgende cross in de Trofee veldrijden wordt op nieuwsjaarsdag gehouden in het Belgische Baal.