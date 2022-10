Eerste zege van het seizoen voor veldrijdster Denise Betsema in België

Voor het tweede jaar op rij heeft Denise Betsema de Superprestige in Ruddervoorde gewonnen. De veldrijdster van Texel kwam solo in de Belgische plaats over de streep. Inge van der Heijden (tweede) en Ceylin del Carmen Alvarado (derde) zorgden voor een volledig Nederlands podium.

Sinds 9 oktober is het veldritseizoen weer begonnen met de wereldbeker in het Amerikaanse Waterloo. Betsema werd drie keer achter elkaar vierde en was gebrand op succes in Ruddervoorde. Daardoor staat ze ook vierde in het algemeen klassement.

In de vijfde ronde van de Supermanche sloeg ze een gaatje met Van der Heijden en reed steeds verder weg. De Texelse kwam solo over de streep en zag haar landgenoot op 32 seconden volgen.

Betsema komt morgen in actie op de wereldbekerwedstrijd in Maasmechelen. Bekijk hieronder de finish van de Noord-Hollandse: