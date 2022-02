Superprestige eindigt voor Betsema ook in mineur: Brand blijkt de sterkste

Het is Denise Betsema niet gelukt om haar concurrente, Lucinda Brand, te verslaan tijdens de laatste race van de Superprestige. Brand kwam als eerste over de finish in het Belgische Gavere, waardoor zij het kampioenschap won.

De veldrijdster uit Texel werd derde in Gavere achter Annemarie Worst. Betsema eindigde in punten gelijk met Worst (92), maar de Noord-Hollandse was de sterkste in Ruddervoorde. Dat was voor de Texelse genoeg om als tweede te eindigen in de eindklassering. De overige zes koersen werden gewonnen door Brand.

Vervelend begin

Voor Betsema is 2022 niet lekker begonnen. Zo kwam ze begin januari in een wereldbekerwedstrijd niet verder dan de zevende plek. Op het NK wist de 29-jarige veldrijdster ook geen hoge ogen te gooien en moest zich ziek afmelden voor het WK veldrijden.

Bekijk hieronder de finish van Betsema