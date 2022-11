Veldrijdster Betsema grijpt naast podiumplek bij EK

Voor Denise Betsema was het EK veldrijden geen succes. De Texelse veldrijdster kwam in Namen (België) als vierde over de streep op tien seconden van Kata Blanka Vas, de nummer drie. Landgenoot Fem van Empel bleek opnieuw oppermachtig en greep haar eerste EK-titel.

In de eerste ronde reed Van Empel al aan kop. Vas bleef haar bij, dat lukte Ceylin del Carmen Alvardo, Betsema, Marianne Vos en Sara Casasola (Italië) niet. Van Empel kreeg vervolgens materiaalpech, maar vocht zich terug naar koplopers Alvarado, Betsema en Vas. In de vierde ronde moest Betsema echter als eerste lossen bij de koplopers en kon die achterstand niet meer overbruggen.

Van Empel kwam na een goede race 22 seconden eerder over de streep dan Alvarado. Vas werd derde en Betsema kwam 46 seconden na de winnares over de finish gereden. De mannen komen morgen in actie in het Belgische Namen.

Bekijk hieronder de finish van Van Empel: