Teleurstellend NK voor Denise Betsema: veldrijdster moet minuut toegeven

Tijdens het NK veldrijden heeft Denise Betsema geen hoge ogen weten te gooien. De veldrijdster van Texel kwam in het Brabantse Rucphen als zesde over de finish op ruim een minuut achterstand.

De kopstart bij het publiekloze NK was voor Lucinda Brand en Marianne Vos. Denise Betsema moest al meteen in de achtervolging samen met Puck Pieterse, Annemarie Worst en Ceylin del Carmen Alvarado. Betsema slaagde er niet in om aan te sluiten na de eerste ronde. Toch lukte het Betsema eventjes om op kop te rijden, maar na een slippertje moest ze van de fiets waarna Vos tien seconden weg reed.

De oud-wereldkampioene reed weg bij de rest en was niet meer te achterhalen. In Rucphen stond geen maat meer op Vos, al kwamen Brand en Alvarado in de slotronde nog wel dichtbij. Daardoor was Betsema al niet meer in de race voor het podium en kwam de Texelse als zesde over de finish.