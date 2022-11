Hoorn start met miljoenen kostende renovatie stadhuis: gebouw blijft 1,5 jaar dicht

Hoorn is begonnen aan de grootscheepse renovatie van het stadhuis. Het startpunt van een project dat niet zonder slag of stoot tot stand kwam. De verbouwing duurt tot de zomer van 2024 en kost zover nu bekend 26,8 miljoen euro. Inwoners kunnen voor gemeentezaken een paar deuren verder terecht.

Het stadhuis van Hoorn - Gemeente Hoorn

Dat er wat moest gebeuren, is al langer duidelijk. Het huidige gebouw voldoet niet aan de duurzaamheidseisen die voor uiterlijk 2023 gelden. Met energielabel G komt het niet in de buurt van het vereiste label C. Verbouwen of nieuw gemeentehuis Al snel lagen er in 2019 twee opties op tafel: het verbouwen het huidige gebouw of een volledig nieuw stadhuis. De laatste optie genoot de voorkeur van het toenmalige college. Het gebouw zou in het nog stationsgebied moeten komen. Goed voor de economie en voor de verdere ontwikkeling van het nieuwbouwproject de Poort van Hoorn, betoogde wethouder Arthur Helling destijds. Renovatie van het oude stadhuis zou volgens hem 'geen fijn signaal afgeven' richting toekomstige investeerders. De gemeenteraad bleek verdeeld en het leidde tot stevige discussies. Zelfs de NS en de provincie mengden zich in de discussie. "Nieuwbouw van het stadhuis in het stationsgebied kan als een katalysator werken voor de ontwikkeling van het stationsgebied, zorgen voor een aantrekkelijk en levendig stationsgebied en kansen bieden voor investeringen van andere partijen", zo viel te lezen in een brief van de provincie. Krappe meerderheid voor renovatie Voorstanders van renovatie lieten ook van zich horen. Die claimden dat het huidige gebouw geografisch centraal ligt, goed bereikbaar is en een monument. Uiteindelijk werd met 19 tegen 14 stemmen gekozen voor verbouwing van het stadhuis. Een keuze waar de ruime meerderheid van de Horinezen zich in kon vinden. Zo bleek vorig jaar nog uit onderzoek van NH Nieuws/WEEFF, uitgevoerd door Kieskompas. Ruim 65 procent bleek voorstander van renovatie. Tekst gaat verder onder de foto.

Zo moet het verbouwde gemeentehuis van buiten eruit komen te zien - BRTArchitecten

En daar gaat nu dus aan begonnen worden. Naar een ontwerp (zie het ontwerp hierboven) van BRTArchitecten wordt het gebouw voor zo'n 27 miljoen euro verspijkerd. Piet Tauber, oprichter van het bedrijf, was overigens 45 jaar geleden ook al verantwoordelijk voor het originele ontwerp van het stadhuis. Energieneutraal Aannemer Dijkstra Draisma en installateur Lomans gaan het gebouw in ruim 1,5 jaar tijd renoveren tot een energieneutraal gebouw, dus volledig gasloos. Omdat het stadhuis een monument is, is het uiterlijk beschermd. Naast het bestaande deel wordt een nieuw gebouw neergezet, ook in de stijl van het bestaande ontwerp. In het nieuwe deel komen uiteindelijk werkplekken, vergaderruimtes en de nieuwe raadszaal. Aan de achterkant staat nog een pand, Gebouw C genoemd. Dat maakt geen onderdeel uit van de renovatie. Het wordt nu nog gebruikt als tijdelijke werkruimte, maar wat er in de toekomst mee gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Voor het zover is wordt eerst asbest weggehaald uit het gebouw. Pas daarna kan worden begonnen met de werkzaamheden. In oktober zijn al voorbereidingen getroffen voor de komst van een warmtepomp. Waar moet je zijn voor je paspoort of rijbewijs? Maar waar moet je dan terecht voor bijvoorbeeld een nieuw paspoort of rijbewijs? Nou, niet eens zo heel veel verder. Vorige week donderdag en vrijdag zijn de publieksbalies verhuisd naar het voormalige pand van de Rabobank, aan de Nieuwe Steen 29. Tot nu toe verloopt alles dus volgens plan. Maar er is nog wel twee grote uitdagingen: de beschikbaarheid van materialen en de prijs daarvan, zo laat de gemeente weten. Als alles voorspoedig loopt, moet het vernieuwde stadhuis in de zomer van 2024 weer open gaan.