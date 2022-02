Meerderheid Horinezen blij met keuze om stadhuis te renoveren

Ruim 65 procent van de inwoners van Hoorn is blij dat het stadhuis wordt gerenoveerd en er geen nieuwe wordt gebouwd in de Poort van Hoorn. Dit blijkt uit onderzoek van Kieskompas, in opdracht van NH Nieuws en WEEFF. Vorig jaar viel het besluit, met een nipte meerderheid ging de raad akkoord met renovatie.

Gemeente Hoorn

15 september 2020 viel het definitieve besluit om het huidige stadhuis te renoveren. Het stadhuis is namelijk verouderd en voldoet niet aan de eisen, die de komende jaren worden gesteld aan kantoorpanden. Omdat veel mensen vanuit huis werken, werd het stadhuis ook te groot. Het was tijd voor vernieuwing waarbij twee opties mogelijk waren: een nieuw stadhuis bouwen bij het stationsgebied, de Poort van Hoorn, of het huidige stadhuis renoveren. Uiteindelijk koos de raad voor renovatie. Hart maken voor nieuwbouw Voordat de raad het besluit nam, probeerden meerdere partijen zoals de NS, de provincie Noord-Holland en de bibliotheek nog via brieven de raad te overtuigen om over te gaan tot nieuwbouw bij de Poort van Hoorn. Ook wethouder Arthur Helling gaf tijdens de belangrijke raadsvergadering nog een vurig betoog, waarin hij aangaf dat het van groot belang zou zijn voor de economie, maar ook voor het verblijfsgebied van de Poort van Hoorn, dat de gemeente een stadhuis zou krijgen bij het stationsgebied. Zijn woorden hebben die avond niet geholpen, net als de vele brieven van andere organisaties. Een nipte meerderheid van de fractievoorzitters ging voor het besluit van het vernieuwen van het stadhuis. Artikel gaat verder onder de foto.

Schetsontwerp van hoe het gerenoveerde stadhuis er uit komt te zien - Gemeente Hoorn

Het stadhuis van Hoorn wordt een duurzame ontmoetingsplek. Het begin hiervoor is gemaakt met het schetsontwerp. De schets maakt duidelijk hoe de voorste twee gebouwdelen, A en B, eruit komen te zien. Eerder heeft de gemeenteraad besloten dat gebouw C geen onderdeel zal uitmaken van de renovatie. Bij de renovatie staat duurzaamheid centraal. Het vernieuwde stadshuis maakt geen gebruik van gas en veel bestaande materialen krijgen een nieuw leven. Het definitieve schetsontwerp is in de zomer van 2022 klaar, zodat aan het einde van 2022 de renovatie kan beginnen. In 2024 is het gerenoveerde stadhuis klaar voor gebruik.

Verantwoording gemeentelijke resultaten Deze gegevens zijn gebaseerd op online onderzoek van het onderzoeksinstituut Kieskompas. Het onderzoek is uitgevoerd tussen 5 januari 2022 en 13 januari 2022. Om de resultaten generaliseerbaar te maken voor de inwoners van Noord-Hollandse gemeenten, zijn de resultaten voor elke gemeente door weging gecorrigeerd op de kenmerken leeftijd, geslacht en opleiding.