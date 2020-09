Na NS pleiten ook provincie en bibliotheek voor nieuw stadhuis bij station Hoorn

HOORN - Behalve de NS hebben ook de provincie en de Hoornse bibliotheek zich in een brief aan de Hoornse gemeenteraad voorstander verklaard van een nieuw stadhuis in het nog te herontwikkelen stationsgebied.

NH Nieuws / Chantal Bos

Dat blijkt uit twee brieven die vanavond zijn behandeld in de gemeenteraadsvergadering. Volgens de provincie staat de gemeenteraad aan de vooravond van een 'belangrijke keuze voor de toekomst'. "Het plaatsen van een dergelijke functie binnen het stationsgebied past goed binnen ons beleid met betrekking tot OV-knooppunten", spreekt de provincie haar voorkeur uit voor nieuwbouw. De andere optie is renovatie van het huidige stadhuis uit de jaren zeventig, iets waar veel commissieleden voorstander van zijn. De provincie verwijst naar de gemeentehuizen van Zaanstad en Beverwijk, die in de afgelopen decennia beiden naar het stationsgebied zijn verhuisd. "Deze keuze heeft bijgedragen aan een succesvolle en versnelde ontwikkeling en heeft geleid tot extra private investeringen", schrijft de gemeente over de ontwikkeling in Zaanstad.

"Kortom, nieuwbouw van het stadhuis in het stationsgebied kan als een katalysator werken voor de ontwikkeling van het stationsgebied, zorgen voor een aantrekkelijk en levendig stationsgebied en kansen bieden voor investeringen van andere partijen. Als provincie zullen wij een dergelijke keuze van harte ondersteunen." Bibliotheekfuncties Ook de bibliotheek heeft zich aangesloten bij het charmeoffensief. Volgens directeur Paul Groot komen de huidige bibliotheekfuncties - waaronder bestrijding van laaggeletterdheid en eenzaamheid - op de huidige locatie niet goed uit de verf. "Bovendien staan wij ook voor wettelijke duurzaamheidseisen, voor noodzakelijk onderhoud is een forse - naar onze mening - ontverantwoorde investering nodig. Daarom zetten wij vol op stationgebied-noord Poort van Hoorn." Omdat het huidige pand aan de Wisselstraat eigendom is van de bibliotheek, wil de directeur de opbrengsten graag gebruiken om een nieuwe bieb in het stationsgebied op te tuigen. 'Goed geënsceneerd' "Die mening deel ik niet", zegt Rogier Tonnaer over het pleidooi van de provincie, NS en bieb. Hij noemt de brieve aan de raad 'goed geënsceneerd'. Ik ben niet onder de indruk, maar hoop oprecht dat de provincie en de bibliotheek hun interesse in de Poort van Hoorn niet verliezen als het stadhuis daar niet komt."