NS spreekt zich uit over toekomst stadhuis in Hoorn: niet iedereen blij met brief

HOORN - Het is vrij uniek, de NS die zich in een brief richt tot gemeenteraadsleden wat betreft de toekomst van het stadhuis in Hoorn. Volgende week neemt de raad een besluit: komt er een nieuw stadhuis bij het station of wordt het huidige stadhuis gerenoveerd. Eerder in een raadscommissie stevenden de lokale partijen af op renovatie. Maar als het aan de NS ligt, dan is de keuze vrij duidelijk: nieuwbouw bij het station. Een aantal Hoornse partijen zijn niet blij met inmenging van de NS. "Ik vind het echt onhandig", vertelt Chris de Meij van de VVD.

Een van de argumenten die Irma Winkenius, regiodirecteur bij de NS, in de brief schrijft is dat het verplaatsen van een stadhuis naar het station niet tot negatieve effecten heeft geleid bij eerdere projecten, zoals in Zaanstad.

De NS is al een aantal jaar partner van de gemeente Hoorn, de provincie Noord-Holland en ProRail in het nieuw te ontwikkelen gebied Poort van Hoorn. In de brief laat de organisatie weten dat de komst van het stadhuis in het stationsgebied, voor de NS, een logische keuze is.

Het huidige stadhuis werd gebouwd in de jaren 70. Inmiddels is het verouderd, voldoet het niet meer aan de eisen en zou het te groot zijn. Er zijn twee scenario's: een nieuw stadhuis in het nog te ontwikkelen stationsgebied de Poort van Hoorn of het huidige gebouw renoveren.

Maar ook schrijft ze in de brief dat als eenmaal een publieke voorziening zich vestigt in een nieuw te ontwikkelen gebied, de rest van de ontwikkeling snel volgt. Tot slot geeft Winkenius in de brief aan dat ze vindt dat een stadhuis in de Poort van Hoorn de stad een stuk aantrekkelijker maakt. "Uw prachtige binnenstad en sublieme ligging aan het IJsselmeer ‘verdient’ veel meer dan het nu aan waardering krijgt."

"Een stap te ver"

Niet alle politieke partijen zijn blij met deze brief. De grootste fractie van de gemeenteraad, Fractie Tonnaer, is al in de pen geklommen om hun onvrede te uiten over de brief. "Af te lezen aan de timing, adressering en inhoud vermoeden wij dat u niet zelf op het idee bent gekomen om een brief aan de Hoornse gemeenteraad te schrijven", schrijft de fractie aan Winkenius. De Fractie Tonnaer schrijft verder prima "zonder hulp en wijsheid van NS" een keuze te kunnen maken over het stadhuis.

Ook Chris de Meij, fractievoorzitter VVD, vindt de brief "een stap te ver". Hij vraagt zich vooral af: "Wat zijn de gevolgen van deze brief als wij als gemeenteraad niet kiezen voor nieuwbouw bij de Poort van Hoorn?" Ook het CDA vindt de brief vreemd. Maar fractievoorzitter Dick trekt zich er verder weinig van aan. "De NS heeft helemaal niets met onze keuze voor een stadhuis te maken, ik zie deze brief als niet verstuurd."

Maar niet iedereen neemt de brief zo hoog op. De lokale partij GroenLinks heeft de brief ook gelezen. Volgens Roy Drommel, fractievoorzitter, staan er zinnige dingen in. "Het is goed om te weten wat hun standpunt is. Vanavond hebben we een ledenvergadering en gaan we horen of de leden nieuwe inzichten hebben betreffende nieuwbouw of renovatie van het stadhuis."

Dinsdag 15 september valt er een besluit over het stadhuis. Dan zal blijken of de meerderheid van de raad nog steeds afstevent op de renovatie van het stadhuis.