Kunstenaar blij met discussie over naaktschilderijen nu borsten blijven hangen

Kunstenaar Jeroen Hermkens is blij met de discussie die is losgebarsten rond zijn schilderijen van naakte Beemsterdames in het gemeentehuis van Purmerend. Deze week wilde de gemeente Purmerend enkele werken weghalen nadat er klachten waren binnengekomen, maar die beslissing werd na een hoos aan kritiek snel teruggedraaid. Hermkens ziet naar eigen zeggen de laatste tijd dat veel kunstenaars zelfcensuur toepassen en vind dat een zorgelijke zaak: "We moeten niet bij de eerste de beste reactie paniekvoetbal spelen", stelt hij.

Hermkens heeft niet geslapen vannacht. Sinds gisteren staat zijn telefoon roodgloeiend en zijn sociale media bomvol steunbetuigingen. Hij wordt vooral veel gebeld door journalisten die zijn verhaal willen horen "Ik moest opeens kiezen of ik naar Beau of naar OP1 ging." Vannacht om 2.00 uur was hij pas thuis en al vroeg in de ochtend wordt hij weer gebeld door diverse media." Ik heb eigenlijk niet geslapen", zegt hij. Maar het is volgens hem ook een teken dat de discussie nodig is." Ik had dit niet verwacht" Kijk hier de video waarom die discussie juist nu hard nodig is volgens Hermkens

Hermkens zette veertien vrouwen uit de Beemster op het doek, waarin het pure van de Beemster en de natuurlijke schoonheid van de vrouw centraal staat. Slechts twee officiële klachten en meerdere meldingen aan medewerkers van de gemeente Purmerend waren er nodig om een aantal werken van Jeroen Hermkens te censureren. Op die beslissing kwamen zo veel verontwaardigde reacties bij de gemeenteraad dat ze 'binnen één dag' unaniem besloot de 'aanstootgevende' werken toch maar te laten hangen. Hermkens is blij dat zijn werken mogen blijven hangen, maar hij is vooral tevreden met de discussie die is losgebarsten. De schilderijen hangen al bijna een jaar in het stadhuis en kunnen nu tot en met 7 december blijven hangen.