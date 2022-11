Dochters Hannie Bakker bij Opsporing Verzocht: 'Het was vreselijk om haar daar te zien'

In het programma vertellen de dochters van Hannie over de avond van 26 april 2017, de avond dat hun moeder fataal werd mishandeld. "Onze moeder had kantinedienst. Ik vroeg hoe het ging. Toen vertelde ze dat het niet zo heel druk was en dat ze al lekker thuis zat." Later appte Hannie ook nog met een vriendin.

De volgende dag ging één van haar dochters langs bij de woning van Hannie aan de Limmerschouw in Winkel. Ze zou namelijk met haar kleinkinderen naar de vrijmarkt gaan, maar de destijds 68-jarige vrouw kwam niet opdagen. "Ik had een paar keer gebeld, maar ze nam niet op. Ik deed de deur open, want ik had een eigen sleutel. Het voelde anders, dat er iets niet goed was."

In de reconstructie is te zien hoe de actrice die de dochter van Hannie speelt de trap oploopt, richting de slaapkamer. Ze roept om haar moeder, maar krijgt geen gehoor. Als ze de slaapkamerdeur open doet, ziet ze haar moeder. "Het was vreselijk om haar daar te zien liggen, op de grond naast het bed. Ik kon wel zien dat het heel ernstig was."

Coma

Hannie was zo ernstig mishandeld dat ze uiteindelijk zes weken in coma in het ziekenhuis lag voordat ze overleed. Daardoor heeft ze niet kunnen vertellen wat haar is overkomen. "Het was best zwaar om te zien dat ze in coma lag. Wordt ze wel wakker?", vroeg één van de dochters zich af. "Je hebt altijd hoop dat het goed komt. Ik snap niet waarom iemand zo'n lieve vrouw dit heeft aangedaan. Ik begrijp het niet."

Ze zijn blij met de hernieuwde aandacht die de zaak van hun moeder heeft gekregen. "Wij vinden het heel fijn dat het opnieuw opgepakt wordt, want het is heel moeilijk om zo lang in onzekerheid te zitten. We weten niet wat er gebeurd is en waarom. Dat willen we heel graag weten."