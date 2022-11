Beloning van 25.000 euro uitgetrokken voor gouden tip fatale mishandeling Hannie (68)

Het Openbaar Ministerie (OM) looft een beloning uit van 25.000 euro voor de gouden tip in de zaak van de fatale mishandeling van de 68-jarige Hannie Bakker-Koeman. Zij werd in 2017 op Koningsdag, 27 april, zwaargewond gevonden in haar huis aan de Limmerschouw in Winkel. Ze overleed anderhalve maand erna in het ziekenhuis aan haar verwondingen.

Recherche-psychologen denken dat de dader of daders jong en onervaren zijn geweest, en mogelijk uit de regio komen (of daar goed bekend zijn geweest). Daarom zet de politie in op een jonge doelgroep. Youtuber Dionne Slagter heeft veel jonge volgers en is daarom gevraagd een podcast en een video te maken. Die komen vanmiddag om 16 uur online.

Aangezien bij de vrouw was ingebroken, hield de politie rekening met een uit de hand gelopen inbraak of overval. Hierbij zou de bewoonster mogelijk de inbreker hebben betrapt. Hannie is nooit meer bij kennis geweest en overleed anderhalve maand later, op 9 juni.

Toen de vrouw de ochtend na de mishandeling niet kwam opdagen bij een afspraak met haar familie, begon die zich zorgen te maken. Haar dochter ging naar haar huis en vond haar zwaargewond in de woning. Ze had een hoofdwond en het hele huis was overhoop gehaald.

Er lag al een beloning van 15.000 euro klaar voor de gouden tip, maar dat bedrag is nu door het OM verhoogd naar 25.000 euro. Het is een van de pogingen van de politie om zo een doorbraak te forceren. Er komen ook flyers, een podcast en een video.

"We missen haar nog iedere dag. Dat we niet weten wat er precies gebeurd is, maakt het verlies extra zwaar"

Om ook mensen uit de regio te bereiken, wordt vandaag geflyerd in het winkelcentrum in Nieuwe Niedorp. De politie staat daar zowel vandaag als morgen met het Mobiele MediaLab. Ook doen nabestaanden van Hannie een oproep in een video. Die video van de nabestaanden wordt dinsdagavond uitgezonden in het televisieprogramma Opsporing Verzocht én wordt diezelfde dag in de buurt van Winkel verspreid via Burgernet. In de gevangenissen wordt ook aandacht voor deze zaak gevraagd: gedetineerden krijgen de flyer tegelijk met hun eten.

Dankbaar

De man en kinderen van Hannie laten weten blij te zijn met de extra aandacht. "We missen haar nog iedere dag. Dat we niet weten wat er precies gebeurd is, maakt het verlies extra zwaar. We hopen dat er nu nieuwe informatie binnenkomt die kan leiden tot de oplossing van de zaak. We zijn al degenen die betrokken zijn bij deze nieuwe aandacht zeer dankbaar."