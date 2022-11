Burgernetactie van start voor coldcase fatale mishandeling Hannie Bakker

De politie is een Burgernetactie gestart voor de coldcasezaak rondom de fatale mishandeling van de destijds 68-jarige Hannie Bakker uit Winkel. De vrouw raakte op 27 april 2017 zwaargewond, vermoedelijk na een beroving. Met de actie hopen politie, justitie en nabestaanden dat duidelijk wordt wie er verantwoordelijk is voor Hannies dood.

Verslaggever Samanta de Groot was bij het winkelcentrum in Nieuwe Niedorp op het moment dat het Mobiele MediaLab kwam aangereden. "Het is een enorme vrachtwagen, er zijn er maar twee van in Nederland. Mensen kunnen daar binnenlopen en praten met politieagenten en rechercheurs."

Vandaag en morgen staat er een Mobiel MediaLab in het winkelcentrum van Nieuwe Niedorp, dat naast Winkel ligt. Het is de eerste keer dat Burgernet wordt ingezet voor een coldcasezaak.

De toen 68-jarige Hannie raakte op Koningsdag 2017 zwaargewond bij een mogelijke beroving. De volgende ochtend is ze door haar dochter in haar woning gevonden. Een maand later overleed de vrouw aan haar verwondingen.

De Groot zag dat veel van de voorbijgangers zich de zaak van Hannie nog goed kunnen herinneren. "De mensen wisten direct waar het over ging, de zaak heeft veel impact gemaakt in de regio."

Verhoogde beloning

Het Openbaar Ministerie heeft daarnaast de beloning voor de gouden tip verhoogd van 15.000 naar 25.000 euro. Ook zal podcastmaker en youtuber Dionne Slagter aandacht vragen voor de zaak via haar podcast Moordcast en YouTubekanaal Onnedi.

"Burgernet was natuurlijk al valide voor de heterdaadzaken", zegt een woordvoerder van de politie. "Nu gaan we het voor het eerst inzetten voor een coldcasezaak." In het Mobiel MediaLab zijn rechercheurs aanwezig die getuigen en mensen die iets van de zaak weten direct te woord kunnen staan.

Daders mogelijk uit regio

De politie heeft aanwijzingen dat de dader of daders zelf mogelijk uit de omgeving van Winkel komen of daar goed bekend zijn. Om die reden wordt de actie in de wijde omgeving van Winkel verspreid. "De recherchepsychologen hebben een profiel opgesteld en vastgesteld dat het zeer waarschijnlijk is dat de verdachte of verdachten uit deze omgeving komt", laat de politie weten. "De plek waar het vreselijke feit is gepleegd ligt afgelegen. Je moet weten waar het is, daarom richten we ons op deze omgeving."