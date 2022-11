Gooise jeugdtrainers glunderen van trots na WK-goal Davy Klaassen: "Typisch Davy"

Het waren de allerlaatste minuten van de wedstrijd tussen Oranje en Senegal, maar de 2-0 van Davy Klaassen werd uitbundig gevierd in Hilversum. De geboren Hilversummer maakte volgens zijn jeugdtrainer van HSV Wasmeer een typische 'Davy-goal'. "Normaal stopt een speler met rennen, maar Davy weet dat alles mogelijk is", zegt Wendy van der Ploeg.

NH Nieuws

Vol plezier kijkt Wendy de goal van haar jeugdpupil terug. "Mijn vader was zijn trainer, maar ik hielp altijd een beetje", vertelt ze al kijkend naar zijn doelpunt. De familie Van der Ploeg is altijd al trots geweest op het succes van Klaassen. In de hal hangt een foto van het succesvolle jeugdteam waar Davy in speelde bij HSV Wasmeer. "Ze wonnen met 8-2 van Ajax, dat was echt een Hilversums succes." De WK-goal tegen Senegal was volgens Wendy een historische. "Zover ik weet heeft er nog nooit een Hilversummer gescoord op een WK." Na wat speurwerk blijkt de conclusie van de jeugdtrainer te kloppen: Davy is zelfs de eerste speler geboren in 't Gooi die een doelpunt maakt op het eindtoernooi. Benieuwd hoe de jeugdtrainer van Klaassen naar zijn goal kijkt? Bekijk deze video.

Jeugdtrainer van Davy Klaassen reageert op WK-goal - NH Nieuws

Niet alleen bij de familie Van der Ploeg werd extra hard geglunderd van trots na de goal van Klaassen. Even verderop in Loosdrecht zat de oud gymleraar van de middenvelder ook met zijn handen in de lucht. "Zo'n doelpunt maak je op karakter", aldus Koen van Praag, die Davy op de Lorentzschool gymles gaf. "Je ziet hem invallen en dan hoop je dat hij een mooie wending aan de wedstrijd kan geven en dat is zeker gelukt gisteren."

Quote "Wij hebben hem misschien een goede start gegeven, maar daarna heeft hij 19 jaar keihard gewerkt" Wendy van der Ploeg - jeugdtrainer Klaassen

Toch blijven Wendy en Koen bescheiden over hun aandeel in het succes van de Oranje-middenvelder. "Wij hebben hem misschien een goede start gegeven, maar daarna heeft hij 19 jaar keihard gewerkt om te staan waar hij nu staat", vertelt Wendy. Daar sluit Koen zich bij aan: "Hij was ook al echt alert voor ik hem lesgaf. Ik heb hem dan ook maar een jaartje gymnastiek gegeven." Oranje speelt aankomende vrijdag tegen Ecuador. Het is nog maar de vraag of Davy Klaassen in die wedstrijd een basisplaats heeft verworven dankzij zijn doelpunt.