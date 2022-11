Metershoge wereldbeker schittert bij openingsceremonie WK-voetbal: dit bedrijf uit Weesp maakte hem

De metershoge goudkleurige wereldbeker stond op het veld als slotstuk van de openingsceremonie, vlak voordat de elftallen van Qatar en Ecuador het veld opkwamen voor de eerste wedstrijd op het WK-voetbal.

De grote wereldbeker werd 'ontworpen' en gemaakt door het Weesper bedrijf. Het lijkt misschien een groot beeld, maar de wereldbeker is 'inflatable', zoals het bedrijf het zelf noemt: een opblaasbaar kunstwerk.

De wereldbeker werd het afgelopen jaar stukje voor stukje in elkaar genaaid op een bedrijventerrein in Weesp, om gisteren op het voetbalveld opgeblazen te worden. Hoeveel werk het bedrijf er aan heeft gehad, is niet precies te zeggen. "Soms krijgen we zo'n opdracht heel ver van te voren en heeft het wel een doorloop van een jaar, maar het daadwerkelijke werk er aan kan een heel stuk korter zijn", vertelt een medewerker van het bedrijf.

Wereldberoemde opdrachtgevers

Het Weesper bedrijf levert wel vaker opblaasbare decorstukken voor grote evenementen. Het portfolio van Airworks Inflatables is eindeloos. Zo leverde het bedrijf vorig jaar al een metersgrote EK-trofee en werden er al eens werken geleverd voor de Champions League, de Europa League en de openingsceremonie van de Olympische Spelen.

Ook wereldsterren weten de weg naar het Weesper bedrijf goed te vinden: onder meer de Rolling Stones, Robbie Williams en Miley Cyrus maakten al eens gebruik van de diensten van Airworks.