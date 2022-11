Als kleine jongen wilde Haarlemmer Janissen maar één ding: schaatsen, schaatsen, schaatsen

Ondanks de steun langs de rand van de baan van familie en vrienden kwam schaatster Jeroen Janissen zaterdag bij de marathon van Haarlem niet verder dan de negende plaats. "Het is vooral erg leuk dat mensen me hier zo hebben aangemoedigd", aldus de 25-jarige Haarlemmer die tóch straalde na afloop.

Op zevenjarige leeftijd bond Janissen voor het eerst de schaatsen onder. Dat deed hij bij IJsclub Haarlem. En van jongs af aan is hij superfanatiek, vertelt zijn vader. "Ik herinner me dat we altijd vroeg op moesten staan. Elke dag moest Jeroen om zeven uur ‘s ochtends op de baan staan om te trainen. We hadden het er graag voor over."