Oranjekoorts ondanks koud weer: "Hopen dat we het warm krijgen van de jongens"

Het zijn de oranje rugnummers bij de bakkerij, het is een oranje gordijn van vuurdoornbessen, het is de oranje etalage van Kitty's Heksenketel en kijk eens in de Beukenkampstraat in de Visbuurt; de 'oranjekoorts' in Den Helder stijgt. De voorbereidingen voor de eerste WK-wedstrijd in Qatar voor Nederland tegen Senegal zijn begonnen. "Het wordt 2-0, zeker weten!"

Het oogt nog wat rustig in de Beukenkampstraat, die traditioneel gehuld gaat in een oranje gloed van vlaggetjes, opblaasleeuwen en lampjes. "Het is eigenlijk te koud, dus we gaan met de hele straat maar binnen kijken", vertelt Rene Oud. De sfeer in de straat is er niet minder om. Wilma van Spelden heeft er zin: "Zeker weten, we zijn er altijd klaar voor. Het komt wel goed tegen Senegal. Daar ben ik niet zo bang voor."

Warm

In de feestwinkel van Kitty van der Stoop kun je nog volop terecht voor oranje-artikelen om het Nederlands Elftal vanachter de buis te steunen. "De oranjekoorts moet nog een beetje op gang komen, maar we hebben genoeg keuze; dikke sjaals en mutsen als we toch nog buiten een biertje willen drinken. Hopen dat we het warm krijgen door de jongens", lacht Kitty. Haar man Gijs durft voor vanavond wel een voorspelling te doen. "Het wordt 2-0. Zeker weten!"

Tekst gaat door onder de video.