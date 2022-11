Knappe reeks is voorbij voor Telstar na nederlaag bij FC Eindhoven

De wedstrijd tussen FC Eindhoven en Telstar wordt vaak omgedoopt tot de ‘Klassieker van de eerste divisie’, omdat deze het vaakst is gespeeld. Bij de Witte Leeuwen waren er drie wijzigingen in de basiself. Ronald Koeman Jr, Özgür Aktas en Anwar Bensabouh mochten starten. Joey Houweling, Thomas Oude Kotte en Jay Kruiver waren kind van de rekening. De eerste mogelijkheid was voor Telstar-verdediger Mitch Apau. Hij werd diep gestuurd door Anwar Bensabouh, maar Apau schiet hoog over.

Eindhoven werd gevaarlijk via Lamine Diaby-Fadiga. Hij werd vrij gespeeld, de bal ging hoog over het doel. Even later haalde Brian De Keersmaecker verwoestend uit, waarna Koeman opzichtig in de fout ging en de bal doorliet: 1-0. De goalie keerde enkele minuten later wel een kopbal van Diaby-Fadiga. Trainer Mike Snoei was ontevreden en wisselde na 37 minuten Cain Seedorf voor Anass Najah. Vlak voor rust legde Bensabouh Sven van Doorm (oud-Telstar) in de luren, maar schoot de verdediger te zacht op het doel.

Bekijk hieronder de blunder van Koeman. Tekst gaat onder de tweet door.