Debuterende Telstar-goalie Houweling geeft z'n visitekaartje af

Trainer Mike Snoei baalde van het zevende gelijkspel dit seizoen, omdat zijn ploeg meer verdiende. Wel was hij zeer te spreken over de prestatie van Houweling. "Foutloos gekeept."

Deze zomer maakte Houweling de stap van FC Utrecht naar Telstar. Bij zijn komst naar de IJmond wist de goalie dat hij genoegen moest nemen met een rol achter eerste doelman Ronald Koeman Jr. "De trainer was vrij duidelijk vanaf de eerste week."

De blessure van Koeman Jr. lijkt mee te vallen en de verwachting is dat hij volgende week vrijdag weer terugkeert in de basis. En dat Houweling dan weer op de bank moet plaatsnemen. Telstar neemt het dan als nummer elf in die ronde op tegen FC Eindhoven.