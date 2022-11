Andy Houtkamp in De Aftrap: "Robert Mühren is top in de eerste divisie"

In de laatste uitzending van De Aftrap voor het WK schuiven vanavond oud-international Ernie Brandts en NOS-verslaggever Andy Houtkamp aan. Behalve over het WK gaat het aan tafel ook over de eerste seizoenshelft van Ajax, AZ en FC Volendam in de eredivsie.

Andy Houtkamp - NH Sport

Houtkamp oordeelt hard over de hekkensluiter: "Het verschil tussen eerste en eredivsie is heel groot. Kijk alleen maar naar Robert Mühren." De Volendammer maakte in 13 wedstrijden 3 doelpunten, terwijl hij de laatste seizoenen in de eerste divisie bijna één op één liep.

Quote "Wim heeft een heldere visie en is niet iemand die iemand naait" Oud-international Ernie Brandts

Brandts is milder en heeft vooral vertrouwen in trainer Wim Jonk die de laatste tijd veel kritiek krijgt, onder meer vanwege het passeren van spits Henk Veerman. "Wim heeft een heldere visie en is niet iemand die iemand naait." Tekst gaat verder onder de video.

Andy Houtkamp: "Robert Mühren is top in de eerste divisie" - NH Sport/ Edward Dekker

Over de kansen van het Nederlands elftal in Qatar is 28-voudig international Brandts optimistisch. "Ik verwacht er heel veel van, zeker met Louis van Gaal. Hij heeft alles strak onder controle. Ik zie ze bij de laatste vier komen." Houtkamp zegt grappend: "I sink they come an end...."

De Aftrap van vrijdag 18 november met Andy Houtkamp en Ernie Brandts - NH Sport / Edward Dekker