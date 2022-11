Nog even en vuurwerk afsteken mag weer: verkopers in de Zaanstreek staan te trappelen

We hebben veel vuurwerk gezien de afgelopen twee jaarwisselingen, maar legaal was het niet. Dit jaar mag het weer op veel plekken in onze provincie. Vuurwerkverkoper Reinier Kuijk kan niet wachten. Hij nam in 2019 een vuurwerkzaak over en heeft door de vuurwerkverboden slechts één jaarwisseling kunnen verkopen.

"Het is mentaal heel vervelend als je vanaf de zomer voorbereid en dan op het laatste moment hoort dat het niet doorgaat. Dan heb je toch veel werk voor niks gedaan", blikt Reinier terug op de afgelopen twee jaren. "Dat waren inderdaad vervelende momenten." Nu is de stemming helemaal anders: "Ik krijg veel belletjes en bestellingen. Het kriebelt weer." Er is wel een verandering: knalvuurwerk en vuurpijlen zijn niet meer toegestaan. Het veiligere siervuurwerk wel. "Voor de veiligheid is het ook wel beter dat die er niet meer zijn", meent verkoper Raymond Erken van Vuurwerkgigant. Hij verkoopt vuurwerk in Krommenie. "Iedere knal die je nu hoort, is verboden. De winkel gaat pas de 29e open. Je hoort dat veel mensen toch al hun spullen in België hebben gehaald, omdat ze niet mis willen grijpen. Maar dat is ook gevaarlijk, want dat bewaren ze thuis."

In Amsterdam, Haarlem, Bloemendaal en Heemstede mag je dit jaar officieel geen vuurwerk afsteken. In alle gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland is dat wel toegestaan. In Zaanstad is het wel verboden om vuurwerk af te steken in de parken en op de Zaanse Schans. In Wormerland kunnen bewoners een vuurwerkvrije zone aanvragen via deze link. Het vuurwerk kan worden gekocht op 29, 30 en 31 december.

Kuijk rekent op een mooie omzet dit jaar: "We hebben nog wel wat goed te maken. Ik denk ook wel dat mensen er twee jaar op hebben gewacht en ze dat spaarpotje gekoesterd hebben tot dat ene moment. De laatste verkoopdag verwacht ik zeker rijen voor de deur."