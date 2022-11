Vuurwerkverkopers verwachten evenveel te verkopen ondanks afsteekverbod

Dit jaar gaat het afsteekverbod voor consumentenvuurwerk in. Amsterdammers mogen dus tijdens de jaarwisseling geen eigen vuurwerk meer de lucht in knallen. Opvallend is dat je het nog wel mag verkopen. Maar ondanks dat verbod verwachten vuurwerkverkopers geen pijltje minder te verkopen. "Ik heb gewoon evenveel ingekocht als andere jaren."

"Het is een rare situatie", zegt vuurwerkverkoper Pim Santhuizen. Ik denk dat mensen zich niet gaan houden aan dat afsteekverbod. Dat hebben we de afgelopen twee jaar gezien. Er werd volop illegaal vuurwerk afgestoken. Daarnaast vind ik dat je alleen regels moet maken die je kan handhaven, en dat lijkt me hier niet echt mogelijk."

Vuurwerkverkoper Jeffery Beekhuizen maakt zich ook weinig zorgen: "Gezien de voorbestelling die ik nu binnenkrijg, ben ik bijna bij het gemiddelde bedrag van 2018-2019. De verkoop is gestart en dat geeft aan dat er echt vuurwerk de deur uitgaat straks. Mensen hebben het gewoon echt heel erg gemist." Ook Santhuizen verwacht weer goede zaken te gaan doen. "Ik heb er geen rekening mee gehouden met mijn inkoop, ik verwacht gewoon hetzelfde te gaan verkopen als altijd", vertelt hij.

Ernstige incidenten

De gemeente heeft het afsteekverbod ingesteld vanwege ernstige incidenten met vuurwerk tijdens de jaarwisseling van 2019-2020. Het vuurwerkverbod is in 2020 al officieel ingevoerd, maar omdat er tijdens de coronajaren een landelijk vuurwerkverkoop en -afsteekverbod gold, gaat het afsteekverbod voor consumentenvuurwerk dit jaar pas voor het eerst in.

Amsterdam is een van de twaalf gemeenten met zo'n afsteekverbod. Vanwege landelijke wet- en regelgeving is het niet mogelijk om de verkoop te verbieden. Zogenaamd fopvuurwerk of kindervuurwerk, zoals fakkels, grondbloemen en rotjes, mogen wel het hele jaar verkocht en afgestoken worden.

Handhaven

Frans Köhler is voorzitter van Stichting Vuurwerk Check en verwacht ook geen daling in de verkoop en is bang dat mensen nu juist naar België en Duitsland gaan voor illegaal vuurwerk. "Je houdt inwoners van Amsterdam een worst voor de ogen. Daarnaast leg je de bal bij de handhavingsdiensten. Ik denk niet dat het verbod echt te handhaven is."

De gemeente geeft aan dat er beperkte capaciteit is tijdens de jaarwisseling en in de weken voor de jaarwisseling te gaan inzetten op preventie.