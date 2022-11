Willem wordt moedeloos van strijd voor hekken langs Zeeweg: "Gevaarlijk voor herten én mensen"

De Zandvoortse Willem van der Sloot zet zich al meer dan zes jaar in voor de veiligheid van mensen en dieren op de Zeeweg in Bloemendaal. Zijn doel is beter en hoger hekwerk langs de verkeersader om aanrijdingen met damherten uit de duinen te voorkomen. Maar de verschillende organisaties en instanties die over het natuurgebied gaan, wijzen allemaal naar elkaar.

Willem van der Sloot bij kapot hekwerk bij de Zeeweg - NH

Het Nationaal Park Zuid-Kennemerland, waar de Zeeweg doorheen loopt, wordt beheerd door vier verschillende organisaties: PWN, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Waternet. De Zeeweg is een provinciale weg in de gemeente Bloemendaal, waardoor de provincie Noord-Holland en de gemeente Bloemendaal ook bij betrokken zijn. Kapot hekwerk Willem is al jaren in gesprek met de verschillende organisaties en overheidsinstanties. "Ik krijg vaak te horen dat ze 'ermee bezig zijn'", vertelt Willem. "Dan vraag ik me af: waarmee dan? Ik wil antwoorden krijgen. Er moet nu echt iets gebeuren." Regelmatig fietst hij langs de hekken rondom het natuurgebied, waar hij video's maakt van het kapotte hekwerk. De gevaarlijke situaties ontstaan volgens hem doordat het hekwerk rondom het natuurgebied op veel plekken kapot of te laag is. De herten kunnen daardoor de openbare weg oplopen. Het is een terugkerend probleem, dat vooral in de wintermaanden voor ongelukken zorgt.

Willem ziet een verband met het afschotseizoen dat begint in november, maar PWN - die het gebied beheert - zegt dat er geen relatie is tussen het afschotseizoen en herten die de Zeeweg oversteken. "Dieren verplaatsen zich van nature van het ene gebied naar het andere. Mannetjes doen dit bijvoorbeeld extra vaak tijdens de bronsttijd", aldus een woordvoerder. Willem wil ook dat de hekken langs het duingebied verhoogd worden, zo kunnen volgens hem de helft van de aanrijdingen voorkomen worden. Maar PWN ziet het verhogen van de hekken niet zitten. "Met hekken sluit je de natuurgebieden van elkaar af, waardoor je de dieren insluit in een gebied en zo ontneem je ze de kans om zich te verspreiden", stelt de woordvoerder. "Daarom zijn we geen voorstander van het afsluiten van het natuurgebied met hoge hekken." Natuurlijke maatregelen Wel geeft PWN aan diverse natuurlijke maatregelen te nemen om het oversteken door damherten te ontmoedigen, bijvoorbeeld met extra hoge begroeiing. "De provincie kijkt als wegbeheerder van de Zeeweg ook naar maatregelen om de verkeersveiligheid te vergroten, zoals het verlagen van de maximumsnelheid en het plaatsen van opvallende matrixborden met een waarschuwing", besluit hij. Maar de maatregelen hebben niet het gewenste effect, vindt Willem. "Er zijn alleen in de eerste week van november al drie herten aangereden. Het zorgt niet alleen voor schade bij de dieren zelf, maar ook bij mensen en auto's. Als je een hert aanrijdt, kan de auto zo over de kop vliegen", vertelt hij. "In Zandvoort-Zuid is na mijn aandringen wel hoger hekwerk geplaatst en dat werkt heel goed."

De provincie Noord-Holland geeft aan dat zij niet verantwoordelijk zijn voor de hekken langs de Zeeweg, maar dat ze er wel op toezien dat het hekwerk regelmatig hersteld wordt. "De meeste hekken vallen onder de verantwoordelijkheid van de terreinbeherende organisaties en de gemeente Bloemendaal", aldus een woordvoerder. Maar de gemeente Bloemendaal laat naar aanleiding van vragen van NH Nieuws weten dat de provincie verantwoordelijk is voor het hekwerk. Het frustreert Willem dat er niets aan het slechte hekwerk wordt gedaan en vooral dat het contact met de verschillende organisaties en overheidsinstanties zo moeizaam gaat. "Volgens mij gaat het om geld en de vraag wie er moet betalen", analyseert hij. "Zo wordt er steeds naar elkaar gewezen. Maar het is wachten op het eerste menselijke slachtoffer en dan zijn de rapen gaar." Bekijk hieronder een reportage die NH Nieuws in 2020 met Willem maakte, over het hekwerk langs de Zeeweg: