FC Volendam beëindigt schorsing van mishandeling verdachte voetballer

Volgens FC Volendam is op de beelden te zien dat Wouter alles heeft gedaan om de vechtende bezoekers uit elkaar te halen. "Wouter heeft zich daarbij op geen enkele wijze schuldig gemaakt aan een misdrijf of enige andere laakbare gedraging", aldus de verklaring op de website van FC Volendam.

De schorsing van de voetballer, die een contract tot medio 2025 heeft, is per direct opgeheven. Wouter mag weer meetrainen met Jong FC Volendam en is ook weer inzetbaar voor wedstrijden. Tot de winterstop komt de ploeg van trainer Kiki Musampa nog vier keer in actie in de tweede divisie. Of hij door de politie nog als verdachte wordt gezien, is niet bekend.