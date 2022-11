Marco kan lekker douchen dankzij de warmte van zijn koeienmelk

Dat er warm water uit de kraan bij veehouder Marco Jaapies uit Hensbroek stroomt, is niet zo bijzonder. Maar wél als je bedenkt dat de energie wordt opgewekt dankzij de warmte van de koeienmelk die zijn 148 koeien produceren. "Het is een wonderlijk systeem."

Maar hoe zit het met de koeienmelk? En de warmte daarvan? En hoe kan dit eindigen in een straal warm water in de keuken van de familie Jaapies? Want hoewel Jaapies het systeem al bijna tien jaar gebruikt, zorgt het regelmatig voor gefronste wenkbrauwen op verjaardagen.

Onlangs nog plaatste hij een windmolen achter zijn boerenbedrijf en ook liggen er 110 zonnepanelen op de schuur van de boerderij in Hensbroek. "Je hoeft niet altijd maar af te wachten. Achter iedereen aan lopen, is maar saai", zegt hij.

Je zou Marco Jaapies een pionier kunnen noemen op het gebied van duurzaming. Bang om veranderingen aan te gaan, is hij zeker niet. "De wereld verandert en we denken op deze manier mee te kunnen gaan. Het is goed voor het milieu en kan financieel ook aantrekkelijk zijn."

Marco vervolgt de weg door zijn eigen bedrijf en loopt de trap op. Op zolder staan een paar enorme vaten. "De warmte wordt opgeslagen in een groot vat. Vervolgens haalt de warmtepomp het eruit, op het moment dat we het nodig hebben."

De warmte die afkomstig is van de duizenden liters koeienmelk, wordt in huis gebruikt. "Dit vat is voor de centrale verwarming", wijst de veehouder aan. "En dit vat is voor het warme water in het huis. Voor de boilers, voor de wasmachine, de vaatwasser en om te douchen."

Betere kwaliteit melk

Het gebruik van de warmte die tijdens het terug koelen wordt opgevangen, kent volgens Jaapies alleen maar voordelen. "Je gebruikt weinig gas en dat is zeker in deze tijden natuurlijk fijn. Daarnaast gaat de melk koel de tank in en hoeft de koelmotor minder hard te draaien. Dat scheelt ook weer energie. En er zijn minder temperatuurschommelingen in de melk en dat leidt weer tot betere kwaliteit van de melk."

Als het werk voor even gedaan is, wast Marco in huis zijn handen. "Lekker warm water door koeienmelk", lacht hij. Op serieuzere toon: "Het is een wonderlijk systeem. Een slimme kop die dit heeft bedacht. Het is mooi dat we het zo kunnen gebruiken, dan gaat de warmte niet verloren."