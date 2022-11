Jong Ajax speelt in doelpuntrijk duel thuis gelijk tegen FC Den Bosch

Veertig minuten lang domineerde Jong Ajax de wedstrijd. Christian Rasmussen opende de score in de zestiende minuut. Zo'n twintig minuten later was het Kian Fitz-Jim die de 2-0 op prachtige wijze maakte. Hij stak het halve veld over en van zo'n meter of 20 knalde hij binnen. Op slag van rust kwam de ploeg uit Brabant via Nikolaj Möller weer terug in de wedstrijd. Hij schoot van binnen het zestienmetergebied raak.

Doelpuntenregen

Al vroeg in de tweede helft leek Sylvan Vos voor Jong Ajax de wedstrijd te beslissen, maar nog geen twee minuten later kwam FC Den Bosch via Teun van Grunsven tot 3-2. Jong Ajax bleef het initiatief houden en in de 58e minuut maakte Rasmussen zijn tweede van de avond.

Toch gaf FC Den Bosch zich niet gewonnen, want namens de bezoekers maakte Van Grunsven de aansluitingstreffer. In de slotfase van de wedstrijd was Jong Ajax het helemaal kwijt en via Möller kwam FC Den Bosch langszij en werd de eindstand op 4-4 bepaald.

Door het gelijkspel staat Jong Ajax tiende in de eerste divisie.

Opstelling Jong Ajax: De Graaff; Gooijer (Milovanovic/70), Aertssen, Warmerdam, Pierie; Vos (Misehouy/70), Regeer, Fitz-Jim; Hansen (Banel/46), Rasmussen, Hlynsson