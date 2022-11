Spectaculair duel met zeven goals (!) tegen FC Dordrecht levert Jong Ajax volle buit op

De eerste kans was direct raak voor de jonge Ajacieden. Sontje Hansen legde de bal terug op de penaltystip, waarna Christian Rasmussen hard op doel schoot. Zijn inzet werd van richting veranderd door Kristian Hlynsson, die de treffer achter zijn naam kreeg: 0-1. Hij leek doelman Liam Bossin in de weg te staan, maar die claims werden weggewuifd.

Na Alexander Büttner en Lasse Schöne schiet Mathis Suray er even een bal in 🚀😍 pic.twitter.com/8od1IJhd6g

De fans hadden nét hun plekje op de tribune weer gevonden, toen Rasmussen al de gelijkmaker scoorde: 2-2. Dordrecht kreeg geen tijd om bij te komen van deze tik, want Hansen maakte niet veel later zelfs 2-3. Jong Ajax draaide het dus helemaal om binnen een paar minuten. Dordrecht gaf nog niet op en brak een betere fase aan voor de gastheren. Zo testte Samuele Longo doelman Tom de Graaff. Dat bleek een voorbode, want Mathis Suray scoorde op schitterende wijze met een afstandsschot: 3-3.

Het vuur leek hierna in een gelijkspel te eindigen. Dat veranderde toen Hlynsson tien minuten de 4-3 maakte. Hij scoorde na een assist van Youri Regeer. Het was daarna nog even spannend, maar de drie punten waren er voor de jonge Ajacieden. Door de zege stijgen de beloften naar de tiende plaats. De volgende wedstrijd voor Ajax is tegen FC Den Bosch.

Opstelling Jong Ajax: De Graaff; Aertssen, Warmerdam, Gooijer (Hato/46), Pierie; Fitz-Jim, Regeer, Hlynsson; Hansen (Martha/87), Rasmussen, Misehouy (Banel/46)