'Spijt' heeft verdachte wel na doodsteken Helderse Sophia (58), maar hij bekent niet

"Ik wilde huilen en gillen, maar vond dat ik sterk moest blijven voor mijn moeder. Ik wilde de dader laten boeten voor wat hij had gedaan. En die dader is mijn eigen vader." Dat verklaarde vanmiddag de dochter van Sophia Horbeek in de rechtbank in Alkmaar. Op 5 september 2020 werd de 58-jarige vrouw in haar huis aan de Balistraat in Den Helder omgebracht. Haar man wordt ervan verdacht haar die nacht te hebben doodgestoken.

Inter Visual Studio / Lindsay Zoetelief

De vrouw lag in een grote plas bloed toen ze de ochtend na de steekpartij werd gevonden. Ze bleek 29 keer te zijn gestoken, nog eens 16 snijwonden te hebben en de diepste wond was 23 centimeter diep. Onderzoekers concludeerden dat ze tussen 2.00 en 4.00 uur was overleden. Haar zoon, uit een eerdere relatie, vond haar. Hij belde direct het alarmnummer. "Mijn moeder leeft niet meer, ze is helemaal koud. Mamma, nee!" Hoewel hij direct met een beschuldigende vinger naar zijn stiefvader wees, werd haar zoon aanvankelijk aangehouden omdat hij op dat moment als enige met zijn moeder in huis was. Hij heeft twee dagen in een politiecel gezeten. 'Alles kwijt' Het was zwaar voor hem, te meer omdat hij autisme heeft. En het is nog steeds pittig. "Ik kan de gebeurtenissen geen plek geven. Ik ben niet alleen mijn moeder kwijt, maar woon ineens ook niet meer met mijn zus in één huis. Alles wat mij bekend en vertrouwd was, ben ik kwijt." Zijn halfzus (nu 20) voelde zich die dag ontredderd, vertelde ze vandaag op de zitting. Zij sliep die nacht bij vrienden en hoorde in de ochtend dat haar moeder was overleden door een misdrijf. Met haar vader die weg was en verdacht werd en haar broer die in de cel zat, had ze niemand meer. "Binnen een paar uur was ik alles kwijt. Ik wist niet wat ik moest doen."

Quote "Nu nog zit je in mijn hoofd, maar over een tijdje ben je niets meer dan een slechte droom" dochter van verdachte e. s.

De 65-jarige E. S. sloeg zijn handen voor zijn ogen toen zijn dochter haar verklaring aflegde. Snikkend luisterde hij naar haar betoog. "Jij hebt mijn leven kapot gemaakt. Ik denk 24 uur per dag aan mijn moeder en ben altijd bang dat mijn vader achter me staat. Pappa, jij hebt mij een monster laten zien waar ik vroeger bang voor was. Nu nog zit je in mijn hoofd, maar over een tijdje ben je er uit en ben je niets meer dan een slechte droom die ik heb gehad." S., van oorsprong Turks, maar al 50 jaar wonend in Nederland, sprak vanmiddag via een Turkse tolk. Af en toe kwam er een Nederlands woord tussendoor. De man gaf nergens toe dat hij zijn partner twee jaar geleden om het leven heeft gebracht. Wel zei hij 'spijt' te hebben. Het niet bewust te hebben gedaan. En als ze 'dat' niet had gezegd, was het niet gebeurd. 'Zwart voor de ogen' Hij dacht dat ze al een paar maanden een ander had. En zij zou die nacht - toen hij aangaf weg te gaan na een ruzie - tegen hem hebben gezegd dat hij niet ver zou komen. Want ze zou naar de politie stappen en hem hebben willen aangeven vanwege verkrachting van zijn dochter. "Toen werd alles zwart voor mijn ogen." Wat er daarna is gebeurd, zei hij zich niet meer te herinneren. Ook wist hij niet meer dat hij die bewuste nacht naar zijn broer in Deventer is gereden en dat hij die ochtend nieuwe kleding had gekocht. Waar zijn oude, met vlekken besmeurde, kleding was, wist hij evenmin. Wat hij wel wist, was dat hij op de terugweg bij het nieuws op de radio hoorde dat er in Den Helder een lichaam was gevonden. "Toen dacht ik, heb ik dat gedaan?" Vlak erna werd hij, dankzij kentekenherkenning, door de politie aangehouden. Dat hij eerder tijdens politieverhoren wel het een en ander had verklaard, klopte niet volgens hem. Dat zou verkeerd zijn vertaald.

Quote "Jij hebt mijn hele leven alles in handen gehad, in angst en verdriet laten leven" dochter van verdachte e. s.