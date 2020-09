Buurt reageert na gewelddadige dood 62-jarige buurvrouw: "Was een schat van een mens"

DEN HELDER - Inwoners van de Balistraat in Den Helder zijn vanochtend opgeschrikt door de vondst van het levenloze lichaam van hun 62-jarige buurvrouw. Vanmiddag werd bekend dat de vrouw door geweld om het leven is gekomen: "Verschrikkelijk natuurlijk", reageert een buurvrouw.

62-jarige vrouw vermoord in woning - NH Nieuws

Volgens buurtbewoners zou het om huiselijk geweld kunnen gaan. De politie kan dit niet bevestigen, maar de mensen uit de straat lijken de situatie bij de vrouw thuis goed gekend te hebben. "Mijn buurvrouw was een lief vrouwtje, maar ze was zeer onderdanig aan haar man", vertelt een vrouw uit de Balistraat. "We willen niemand beschuldigen, maar wij als buren hebben wel het vermoeden dat hij meer weet", besluit ze.